Стало известно, есть ли следы насилия на теле смоленской школьницы ТАСС: медики не обнаружили следов насилия на теле найденной смоленской девочки

Медики не нашли следов насильственных действий у найденной в Смоленске школьницы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам источника, девочка не плачет, однако с ней работают психологи.

Признаков насильственных действий у девочки нет. Она не плачет, — сказал источник.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что похитителем девятилетней девочки из Смоленска оказался 43-летний мужчина с судимостью по делу о хранении наркотиков. По данным канала, горожанин держал ребенка в квартире у своей сожительницы. В этом он признался на допросе.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой из дома на улице Маршала Еременко и бесследно исчезла. Мать ребенка нашла во дворе лишь вернувшегося питомца, после чего обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того в следственных органах сообщали, что не рассматривают отчима в качестве подозреваемого по этому делу. По словам представителей силовиков, у мужчины хорошие характеристики и нет судимостей.