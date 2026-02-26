Зрители платят, критики ворчат: за что разнесли «Сказку о царе Салтане»

Фильм режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» вышел в прокат 12 февраля и за две недели проката собрал кассу в 1,3 млрд рублей, став лидером месяца. Критики ругают ленту в рецензиях, а вот зрители голосуют рублем. В чем успех «Сказки о царе Салтане», почему люди идут на нее семьями, что не понравилось рецензентам в этом кино — в материале NEWS.ru.

Почему Сарик Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане»

В 2024 году Андреасян уже обращался к творчеству Александра Пушкина, когда снял фильм «Онегин». Картина собрала неоднородные оценки. Самая большая претензия критиков состояла в том, что Андреасян «скопипастил» образ Евгения Онегина: пригласил на эту роль актера Виктора Добронравова, который давно играет этого же персонажа в театре имени Евгения Вахтангова.

На этот раз режиссер выбрал одну из семи сказок поэта — о царе Салтане. В интервью NEWS.ru он назвал это произведение самой глубокой из всех сказок Пушкина, затрагивающей важную тему детско-родительских отношений.

«Мы не обсуждали всю палитру сказок [Пушкина] и не делали из этого выбор. В нашей креативной компании продюсеров и сценаристов мы все единогласно решили, что „Сказка о царе Салтане“ — одна из самых известных и всем нам близких сказок. Решили [снимать], не сговариваясь», — сказал Андреасян.

Он добавил, что сказка отличается особой «киногеничностью»: в ней много ярких образов — белка с изумрудами, Царевна Лебедь и многие другие.

В главных ролях в этой ленте режиссера снялись Павел Прилучный (сыграл Салтана), Лиза Моряк (играет Царицу-мать), Алексей Онежен (Гвидон), Алиса Кот (Царевна Лебедь), Антон Богданов (Иван), Ольга Тумайкина (Бабариха) и другие артисты.

Какие претензии к фильму Андреасяна предъявляют критики

В российской прессе фильм получил преимущественно отрицательные отзывы. Его критикуют за скупую игру актеров. Исключение составляет разве что Ольга Тумайкина, которая, по мнению многих, оживляет картину. Фильм также «разносят» за слепое следование пушкинскому тексту, отсутствие современных актуальных смыслов и низкое качество компьютерной графики. Отрицательных отзывов удостоилась и финальная сцена, в ней звучит переработанная композиция певца Димы Билана «Невозможное возможно» в исполнении хора.

Критики отмечают стиль речи героев Андреасяна, которые используют вперемешку устаревшие слова и современные. Журналисты обратили внимание, что в фильме Андреасяна в отличие от оригинала нет ни церквей, ни крестов. Авторы претензии увидели в этом искажение русской культуры.

Некоторые кинозрители также были возмущены фильмом, в интернете много отрицательных отзывов. «Сарик, похоже, решил „потрошить“ всем детство своими съемками. Есть хорошие у него проекты, но покушаться на святое детской памяти — это уже перебор! Не успел народ отойти от лютого „Простоквашино“, как на смену ему слепили сказку про Салтана», — пишет «кинокритик 30-го уровня» на «Яндексе» Максим Кулюкин.

Кому надо смотреть «Сказку о царе Салтане»

Однако кассовые сборы говорят за себя: люди идут смотреть экранизацию семьями. Кинокритик Александр Шпагин объяснил это общим трендом: стало модно экранизировать сказки и смотреть такие фильмы.

«Все такие фильмы имеют успех. Будет еще долго продолжаться [мода на сказки]. Опять же, это фэнтези, красивая картинка, отвлечение от реальности. И еще один тренд — ходить на такие фильмы всей семьей по выходным, многие мои знакомые так и делают, им это действительно нравится», — сказал NEWS.ru Шпагин.

Он также пояснил, что люди любят пересматривать известные им сюжеты — в это вполне вписывается знакомая с детства сказка. По словам критика, этой же любовью к уже знакомому материалу объясняется интерес аудитории к ремейкам популярных кинокартин.

Шпагин напомнил, что «Сказка о царе Салтане» уже была экранизирована в 1966 году советским кинорежиссером Александром Птушко. По его мнению, советский фильм «ужасен», Андреасян справился с задачей лучше.

«Если смотреть „Сказку о царе Салтане“ Птушко, не зная, что лента создана по мотивам произведения Пушкина, то возникает ощущение, что это клинический бред. Фильм крайне неудачный, неприятное впечатление производил. И кроме того, он был картонный, а Андреасян может сделать красиво», — полагает Шпагин.

Телекритику Александру Горбунову фильм Андреасяна также понравился. По его мнению, очень хорошо отыграна линия отношений отца с сыном, прекрасно играет Павел Прилучный. Горбунов подчеркнул, что для Прилучного «Сказка о царе Салтане» является особенным произведением — с ним будущий актер поступал в театральный вуз. Поэтому работа в этом проекте для него важна.

«Получилось достойное семейное кино, на которое действительно не стыдно прийти со своей второй половиной, с друзьями, с родителями, с детьми. Посмотреть и потом, может быть, обсудить, перечитать произведения Александра Сергеевича Пушкина», — сказал Горбунов NEWS.ru.

Заслугой проекта он также называл правильный маркетинг телеканала ТНТ, который выступил партнером вместе с «Кинокомпанией братьев Андреасян» и «ON Студией» (платформа Kion).

«Все новогодние праздники на ТНТ активно пиарили именно „Сказку о царе Салтане“, потому что ТНТ — партнер. И потому что потом на этом канале будет телевизионная премьера», — подчеркнул Горбунов.

Кинокритик Давид Шнейдеров поделился мнением с NEWS.ru, что нынешние цифры проката не являются показательными. «Цена билетов в кино в последнее время выросла в два раза. Поэтому я бы не стал принимать эти цифры во внимание, 1,3 млрд рублей ни о чем не говорят», — отметил собеседник.

