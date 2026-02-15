Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 22:28

«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко

Кинокритик Шпагин: из Бузовой может получиться что-то вроде ранней Гурченко

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Ольга Бузова может стать хорошей комедийной актрисой, заявил кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Газетой.ru». Он сравнил ее с молодой Людмилой Гурченко.

По словам Шпагина, Бузова уже сейчас является легкой и органичной актрисой, а со временем может обрести «актерскую крепость». Сама телеведущая недавно подтвердила намерение развивать кинокарьеру.

Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что‑то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у нее это получалось не так хорошо, как после 45 лет, — уточнил Шпагин.

Он отметил, что в современном кино много профессиональных актеров, но они «играют одинаково». При этом эстрадники, по его наблюдениям, редко оказываются плохими в кадре. Бузова, уверен критик, уже хорошо проявила себя в МХАТе. Шпагин считает, что она способна раскрыться и в комедии, и в драме.

Ранее сообщалось, что новая картина «Равиоли Оли» с Бузовой заработала 30 млн рублей за месяц в российском прокате. Лидером стал фильм «Горничная», стартовавший в России 8 января. Картина заработала 1 020 902 557 рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

