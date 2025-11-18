Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше

Украина терпит мощные удары по инфраструктуре и массово теряет наемников, в Азии назревает конфликт из-за Тайваня, вдовец Гурченко остался без жилья — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

На Украине нанесли сокрушительный удар по инфраструктурным целям и наемникам

Новая серия ударов пришлась по целям ВСУ на Украине 16–17 ноября, сообщили инсайдеры и военкоры. В Сети пишут, что по итогам минувших прилетов Украина вновь погружается во тьму: ВКС РФ выбивают энергетику, используемую в военных целях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что прошедшая ударная кампания стала относительно точечной, но одновременно достаточно масштабной.

«Украинская сторона фиксирует постоянное присутствие угрозы в глубоком тылу, что создает психологическое и операционное напряжение. Все больше украинских граждан начинают понимать, что удары по инфраструктуре — не случайность, а элемент системной работы, направленной на разрушение цепочек снабжения и минимизацию военного потенциала ВСУ», — заявил Лебедев.

По словам подпольщика, в Харьковской области удары были нанесены по логистическим объектам, пунктам временной дислокации, артиллерийским складам в Шевченково, Изюме, Балаклее. В Одесской — энергетической инфраструктуре, портовым объектам и складам в Одессе, Ильичевском районе, Измаиле. В Днепропетровской — по железнодорожной и энергетической инфраструктуре, локальным складам вооружений в Павлограде, Шахтерском, Васильевке. В Херсоне прилеты были нацелены на контроль за ключевыми коммуникациями и сдерживание логистики ВСУ, сообщил подпольщик. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Энергетическая инфраструктура: основные удары пришлись на подстанции и порты, создавая кратковременные перебои в энергоснабжении и частично ограничивая мобильность ВСУ», — подытожил координатор николаевского подполья.

Жесткий натиск ВС РФ на земле и давление с воздуха не выдерживают даже наемники ВСУ, которые массово сдаются в плен или просто погибают, отмечают инсайдеры. Российский боец с позывным Тима рассказал, как «солдаты удачи» отказались от сопротивления и сложили оружие в Орестополе Днепропетровской области. По словам военнослужащего, часть чужеземцев сумела покинуть позиции и скрыться, а остальные добровольно сдались. Участники иностранных подразделений объясняли свое присутствие на фронте желанием заработать. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

О взятии российскими войсками Орестополя стало известно 14 ноября. В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что новые рубежи в Днепропетровской области заняли подразделения группировки войск «Восток».

При этом только за неделю потери украинских силовых формирований, включая наемников, на направлениях в районе Луганской Народной Республики превысили 3,3 тыс. человек, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Горы трупов иностранцев разбросаны по полям, отметил аналитик.

Китай просит поддержки в борьбе за Тайвань

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что силы самообороны страны вмешаются при попытке Китая взять под контроль Тайвань. По словам премьера, «вторжение на Тайвань представляет собой экзистенциальную угрозу для Японии», и в этом случае Токио направит войска.

В Китае осудили слова японского премьера. Пекин отправил береговую охрану и БПЛА к спорным островам Дайюдао (в Японии их считают своими и называют Сенкаку) и призвал Такаити взять свои слова обратно.

«Если Япония вмешается в ситуацию на Тайване, вся территория Японии превратится в поле боя», — объявили в ежедневнике Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что власти материкового Китая официально не признавали военного конфликта с Тайванем. По версии Пекина, Тайвань исторически является китайской территорией и только из-за исторической ошибки с 1949 года управляется независимыми государственными органами. При этом любое военное вмешательство с точки зрения Китая будет считаться полицейской спецоперацией, призванной завершить «парад тайваньского суверенитета».

При этом Япония вслед за США формально признает «политику одного Китая». На деле Тайвань активно закупает американское вооружение (в том числе системы HIMARS, которые способны доставать через Тайваньский пролив), и выполняет для Америки роль «непотопляемого авианосца», сдерживающего любые военные и политические усилия Пекина. Также в перспективе остров может помочь подготовить свержение власти Компартии Китая, пишут источники.

Отмечается, что Китай и Тайвань регулярно обмениваются угрозами. В Пентагоне и НАТО заявили, что уже в ближайшее время Пекин может принять решение о военном вмешательстве. Эксперты указали, что в этом случае появляется «проблема одновременности»: действия Китая против Тайваня спровоцируют лавину событий на Тихоокеанском стратегическом театре, в том числе конфликт между КНДР и Республикой Корея, и военное вмешательство Сил самообороны Японии.

Считается, что США придется вмешаться в ситуацию в любом случае. Соединенные Штаты 80 лет пытались открыть доступ в Охотское море — они не могут допустить крушения проамериканских режимов на Тайване и в Корее. Военный конфликт таких масштабов мгновенно заставит Запад забыть про Украину, отмечают инсайдеры.

Тем временем Россия связана с Китаем и КНДР целой системой союзных договоров. INSIDER BLACK сообщил, что на днях из Пекина звонили в Москву, чтобы убедиться, что РФ «выступит с Китаем единым антизападным фронтом».

По информации источников, пока Пекин не просит Россию выслать войска и корабли: Москву призвали дипломатически надавить на восточный фланг НАТО и не допустить вмешательства Японии и Кореи в события на Тайване.

«Из Китая прямо предупредили Кремль: Пекин намерен вернуть остров под свой контроль до 2027 года. В связи с этим конфликт на Украине надо поскорее завершить (либо дипломатическими методами, либо на поле боя)», — сообщили околокремлевские источники.

Инсайдеры рассказали, что 100-процентных гарантий Россия не дает. Они заявили, что специальная военная операция на Украине остается главным приоритетом для Москвы.

Вдовец Гурченко Сенин лишился жилья и заработал долги

Основным местом проживания артиста Сергея Сенина и актрисы Людмилы Гурченко была просторная квартира площадью 120 «квадратов» в знаменитых «Волоцких домах» в районе Патриарших прудов в Москве. Супруги приобрели ее в 2004 году, и звезда кино провела здесь последние годы жизни. После смерти актрисы продюсер превратил квартиру в ее музей-мастерскую, сохранив в первозданном виде и сделав доступной для поклонников. Музей назвали мастерской, потому что Гурченко была не только актрисой, но и дизайнером, и портнихой. Отмечается, что многие свои образы она создавала собственноручно.

Вдовец актрисы рассказал, что сам вынужден жить в съемном жилье. Загородный дом Гурченко при этом по наследству перешел семье ее дочери Марии.

«Семья Маши заявила права на наследство. Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит. Сам не живу там уже 12 лет, снимаю жилье», — рассказал Сенин.

В интервью российским СМИ он уточнил, после смерти Марии в 2017 году дача перешла внучке Елене. Но она ее уже продала.

«Своего жилья у меня действительно нет. Квартиру Людмилы Марковны я отдал под музей, ее дачу внучка продала, которую у меня с боем отвоевывала», — отметил Сенин.

Продюсер добавил, что арендует второй этаж в двухэтажном доме в одной из подмосковных деревень.

«Я снимаю не в Москве, живу в деревне, в Подмосковье. Снимаю второй этаж в двухэтажном доме. Так что... все очень скромно, в рамках моих возможностей. По Москве не скучаю, я же работаю в театре Вахтангова. Поэтому в городе бываю часто. Во время пандемии решил переехать подальше от центра. Все же свежий воздух, природа», — пояснил он.

По информации журналистов, сейчас Сенин продолжает работать с наследием Гурченко. Они отметили, что недавно продюсер опубликовал новые расшифровки из дневника знаменитости.

«Я занимаюсь твоими дневниками, которые ты писала аж с восьмидесятых, до нашего знакомства. И после — ровно до твоего ухода. Многое никогда не будет напечатано — потому что слишком личное. Но ты писала и говорила, что оставляешь это для третьей книги. Книга не случилась (ты не успела), но многое ценное осталось. Долго не знал, как к этим записям подступиться, не хватало мужества. Вот, наконец, решился. И хотя у тебя удивительно неразборчивый почерк, надеюсь, до конца жизни успею расшифровать», — сказал Сенин, обращаясь к покойной супруге.

