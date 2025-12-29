Трамп и Зеленский вышли из переговорного зала Переговоры Трампа и Зеленского во Флориде завершились после двух часов

Двусторонние переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского завершились. Согласно информации агентства «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации, теперь лидеры приступили к трехстороннему телефонному разговору с европейскими руководителями.

Встреча состоялась во Флориде, в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Закрытые переговоры продолжались около двух часов.

Основными темами встречи, как заявляли стороны перед ее началом, должны были стать вопросы мирного урегулирования, соглашения об экономическом сотрудничестве и гарантии безопасности для Украины. Конкретные результаты переговоров пока не озвучены.

Информация о переходе к следующему этапу — общению с европейскими лидерами — указывает на то, что обсуждение украинской темы продолжается в расширенном формате. Окончательные итоги и совместные заявления будут обнародованы позднее.

Ранее сообщалось, что переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.