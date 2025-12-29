Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 01:02

Трамп и Зеленский вышли из переговорного зала

Переговоры Трампа и Зеленского во Флориде завершились после двух часов

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Juliana Luz/US White House/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Двусторонние переговоры главы Белого дома Дональда Трампа и украинского коллеги Владимира Зеленского завершились. Согласно информации агентства «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской делегации, теперь лидеры приступили к трехстороннему телефонному разговору с европейскими руководителями.

Встреча состоялась во Флориде, в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Закрытые переговоры продолжались около двух часов.

Основными темами встречи, как заявляли стороны перед ее началом, должны были стать вопросы мирного урегулирования, соглашения об экономическом сотрудничестве и гарантии безопасности для Украины. Конкретные результаты переговоров пока не озвучены.

Информация о переходе к следующему этапу — общению с европейскими лидерами — указывает на то, что обсуждение украинской темы продолжается в расширенном формате. Окончательные итоги и совместные заявления будут обнародованы позднее.

Ранее сообщалось, что переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
завершение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии озвучили итоги переговоров европейцев с Трампом и Зеленским
Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области
Лосось или форель. Кому можно и нельзя: инструкция к красной рыбе от врача
Трамп сообщил о самом остром и нерешенном вопросе на переговорах
«На 90%»: Зеленский утверждает о согласовании мирного плана с Трампом
Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине
Трамп анонсировал новый раунд переговоров
Трамп публично встал на сторону России по вопросу ЗАЭС
Трамп начал говорить о большом прогрессе по Украине
Трамп не смог дать конкретики в вопросе суверенитета Донбасса
«Замечательная встреча»: Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров
В России стартовала самая короткая неделя в году
Трамп и Зеленский вышли из переговорного зала
Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?
Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов»
Зеленский отреагировал на предложение Трампа о «взятке»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 декабря 2025 года
Москвичей в ближайшие пять лет ждут новые станции метро
Гражданская инфраструктура пострадала при атаке БПЛА на Кубань
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.