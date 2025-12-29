Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 00:55

Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?

Фаза Луны сегодня, 29 декабря: берем быка за рога в бизнесе и не лечимся Фаза Луны сегодня, 29 декабря: берем быка за рога в бизнесе и не лечимся Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 12:09 по московскому времени Луна сегодня даст старт 11-му дню цикла. Закончится он завтра после полудня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сегодня Луна переходит под управление короля манипуляций Тельца. Вторая четверть растущей фазы близится к концу — уже 3 января нас ждет первое полнолуние 2026 года.

Общие рекомендации на день

Очень сложный, но результативный день. Сегодня можно не только решить легкие задачи, но и разрешить давние проблемы, которые никак не поддавались прежде. Это приведет к большим затратам энергетических ресурсов, однако текущий день лунного цикла благоприятен как раз для таких дел.

Здоровье

Не стоит упорствовать в лечении и спорте. Показаны легкие тренировки, а медицинские манипуляции и вовсе лучше свести к самым необходимым. При посещении салона красоты предпочтение стоит отдать поддерживающим процедурам.

Бизнес и финансы

Сегодня можно совершать решительные действия, направленные на достижение целей. Крупные финансовые операции лучше отложить, как и начало новых проектов, особенно в незнакомой сфере. Хорошо пойдут поездки, командировки, выездные мероприятия.

Брак и семья

Хороший день для свадьбы. Также сегодня отличное время для тех, кто уже давно живет в браке, чтобы показать партнеру свою любовь.

Природа

Рыбалка не заладится — клевать будет одна мелочь. Цветоводам не стоит сегодня заниматься обработкой надземных частей растений. Владельцы домашних животных могут уделить время интересному досугу своих подопечных.

Ранее мы писали, какие законы вступят в силу в России с 1 января 2026 года.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области
Лосось или форель. Кому можно и нельзя: инструкция к красной рыбе от врача
Трамп сообщил о самом остром и нерешенном вопросе на переговорах
«На 90%»: Зеленский утверждает о согласовании мирного плана с Трампом
Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине
Трамп анонсировал новый раунд переговоров
Трамп публично встал на сторону России по вопросу ЗАЭС
Трамп начал говорить о большом прогрессе по Украине
Трамп не смог дать конкретики в вопросе суверенитета Донбасса
«Замечательная встреча»: Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров
В России стартовала самая короткая неделя в году
Трамп и Зеленский вышли из переговорного зала
Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?
Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов»
Зеленский отреагировал на предложение Трампа о «взятке»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 декабря 2025 года
Москвичей в ближайшие пять лет ждут новые станции метро
Гражданская инфраструктура пострадала при атаке БПЛА на Кубань
Освещающие переговоры Трампа и Зеленского журналисты приступили к обеду
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.