Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?

В 12:09 по московскому времени Луна сегодня даст старт 11-му дню цикла. Закончится он завтра после полудня.
В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна
Сегодня Луна переходит под управление короля манипуляций Тельца. Вторая четверть растущей фазы близится к концу — уже 3 января нас ждет первое полнолуние 2026 года.
Общие рекомендации на день
Очень сложный, но результативный день. Сегодня можно не только решить легкие задачи, но и разрешить давние проблемы, которые никак не поддавались прежде. Это приведет к большим затратам энергетических ресурсов, однако текущий день лунного цикла благоприятен как раз для таких дел.
Здоровье
Не стоит упорствовать в лечении и спорте. Показаны легкие тренировки, а медицинские манипуляции и вовсе лучше свести к самым необходимым. При посещении салона красоты предпочтение стоит отдать поддерживающим процедурам.
Бизнес и финансы
Сегодня можно совершать решительные действия, направленные на достижение целей. Крупные финансовые операции лучше отложить, как и начало новых проектов, особенно в незнакомой сфере. Хорошо пойдут поездки, командировки, выездные мероприятия.
Брак и семья
Хороший день для свадьбы. Также сегодня отличное время для тех, кто уже давно живет в браке, чтобы показать партнеру свою любовь.
Природа
Рыбалка не заладится — клевать будет одна мелочь. Цветоводам не стоит сегодня заниматься обработкой надземных частей растений. Владельцы домашних животных могут уделить время интересному досугу своих подопечных.
