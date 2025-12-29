Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?

Фаза Луны сегодня, 29 декабря: берем быка за рога в бизнесе и не лечимся

Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?

В 12:09 по московскому времени Луна сегодня даст старт 11-му дню цикла. Закончится он завтра после полудня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сегодня Луна переходит под управление короля манипуляций Тельца. Вторая четверть растущей фазы близится к концу — уже 3 января нас ждет первое полнолуние 2026 года.

Общие рекомендации на день

Очень сложный, но результативный день. Сегодня можно не только решить легкие задачи, но и разрешить давние проблемы, которые никак не поддавались прежде. Это приведет к большим затратам энергетических ресурсов, однако текущий день лунного цикла благоприятен как раз для таких дел.

Здоровье

Не стоит упорствовать в лечении и спорте. Показаны легкие тренировки, а медицинские манипуляции и вовсе лучше свести к самым необходимым. При посещении салона красоты предпочтение стоит отдать поддерживающим процедурам.

Бизнес и финансы

Сегодня можно совершать решительные действия, направленные на достижение целей. Крупные финансовые операции лучше отложить, как и начало новых проектов, особенно в незнакомой сфере. Хорошо пойдут поездки, командировки, выездные мероприятия.

Брак и семья

Хороший день для свадьбы. Также сегодня отличное время для тех, кто уже давно живет в браке, чтобы показать партнеру свою любовь.

Природа

Рыбалка не заладится — клевать будет одна мелочь. Цветоводам не стоит сегодня заниматься обработкой надземных частей растений. Владельцы домашних животных могут уделить время интересному досугу своих подопечных.

Ранее мы писали, какие законы вступят в силу в России с 1 января 2026 года.