Фаза Луны сегодня, 28 декабря: гуляем с собакой, идем в баню, чистим снег

Фаза Луны сегодня, 28 декабря: гуляем с собакой, идем в баню, чистим снег

Фаза Луны сегодня, 28 декабря: гуляем с собакой, идем в баню, чистим снег

В 12:01 по часовому поясу Москвы Луна сегодня даст старт 10-му дню цикла. Закончится он через 24 часа и 8 минут.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна продолжает проходить через вторую четверть растущей фазы. Менее чем через неделю нас ждет первое полнолуние 2026 года. Управляет спутником Земли сегодня упрямый Овен.

Общие рекомендации на день

Хороший день для активных действий, не связанных с работой. Полезен будет активный отдых за городом, спортивные тренировки, уборка дома или на приусадебном участке.

Деньги и работа

На работе сегодня можно выполнить сразу множество дел. Успешно пойдут проекты, предполагающие сотрудничество с коллегами. Благоприятно проводить переговоры, также можно урегулировать давние конфликты. Хорошо пойдет решение финансовых вопросов.

Здоровье и красота

Благоприятно соблюдать легкую диету. В течении заболеваний, которые начались ранее, возможен поворот к лучшему. Помимо тренировок в спортзале или на свежем воздухе, хорошо посетить баню. При посещении салона красоты предпочтение стоит отдавать уходовым процедурам.

Природа

Сегодня удачно пройдет рыбалка. Садоводам рекомендуется выехать за город, проверить участок, при необходимости почистить снег. Владельцы собак смело могут отправляться с питомцами на длительную прогулку. Кошатники порадуют своих любимцев, если поиграют с ними в активные игры.

Свадьба и любовь

Отличный день для создания семьи и зачатия малыша. Влюбленным сегодня рекомендуется устраивать романтические свидания.