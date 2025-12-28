Запреты на полеты действуют в небе над одним из российских городов

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, данная мера принята для обеспечения безопасности полетов.

В сообщении не уточняется конкретная причина введения ограничений. Также остаются неизвестными их сроки и характер — касаются ли они всех рейсов или только определенных типов воздушных судов.

Пассажирам, планирующим вылет из Саратова или прилет в город, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний-перевозчиков. Обычно подобные ограничения носят кратковременный характер и снимаются после устранения причин, вызвавших их введение.

Ранее сообщалось, что два летевших в Красноярск самолета ушли на запасной аэропорт в Абакан из-за плохой погоды. В пресс-службе красноярского аэропорта имени Д. А. Хворостовского отметили, что речь идет о рейсах UT571 из Москвы и FV6876 из Сочи. При этом воздушная гавань работает в штатном режиме, а решение о посадке принимает экипаж. По данным синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра местами могут достигать более 25 метров в секунду.