Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 00:03

Запреты на полеты действуют в небе над одним из российских городов

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Саратова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, данная мера принята для обеспечения безопасности полетов.

В сообщении не уточняется конкретная причина введения ограничений. Также остаются неизвестными их сроки и характер — касаются ли они всех рейсов или только определенных типов воздушных судов.

Пассажирам, планирующим вылет из Саратова или прилет в город, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний-перевозчиков. Обычно подобные ограничения носят кратковременный характер и снимаются после устранения причин, вызвавших их введение.

Ранее сообщалось, что два летевших в Красноярск самолета ушли на запасной аэропорт в Абакан из-за плохой погоды. В пресс-службе красноярского аэропорта имени Д. А. Хворостовского отметили, что речь идет о рейсах UT571 из Москвы и FV6876 из Сочи. При этом воздушная гавань работает в штатном режиме, а решение о посадке принимает экипаж. По данным синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра местами могут достигать более 25 метров в секунду.

самолеты
Росавиация
Саратов
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский лидер заявил о совместной работе по миру на Украине
Автор песен для Хиля и Боярского скончался в возрасте 100 лет
Приметы 28 декабря — День Трифона: угадываем погоду в новом году
Запреты на полеты действуют в небе над одним из российских городов
Жители Одессы вышли на протестную акцию
Газманов, Жуков, Буланова. Кого россияне хотят видеть на ТВ и корпоративах
Силы ПВО за три часа сбили 43 украинских дрона
Россиянам напомнили о законах, которые начнут действовать в 2026 году
Подростки устроили «предновогодний террор» жителям одного из районов Москвы
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Смоленской областью
Премьер Канады пообещал Украине миллиардный пакет на восстановление
В балльную систему локализации могут включить электросамокаты и моноколеса
Путин встретился в Кремле с экс-президентом Казахстана Назарбаевым
Желающие покинуть родину украинцы встали в очередь на границе с Польшей
Опубликованы кадры ударов российских РСЗО при освобождении Гуляйполя
Один ребенок погиб и четверо пострадали в ДТП на территории Удмуртии
Киркорова на Новый год ждут в ОАЭ с миллионными гонорарами
Коллега Алентовой по сцене опубликовала архивные фото с актрисой
Путин заявил об отсутствии заинтересованности России в отводе ВСУ
Трех депутатов из партии Зеленского заподозрили в коррупции
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.