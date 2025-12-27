Новый год — 2026
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана

Два летевших в Красноярск самолета перенаправили на запасной аэродром в Абакан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два летевших в Красноярск самолета ушли на запасной аэропорт в Абакан из-за плохой погоды, заявили в пресс-службе красноярского аэропорта имени Д. А. Хворостовского. Там отметили, что речь идет о рейсах UT571 из Москвы и FV6876 из Сочи.

Самолеты, следующие из Москвы и Сочи, ушли на запасной аэродром в Абакан по метеоусловиям аэропорта Красноярск — сильный боковой ветер, — говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что воздушная гавань работает в штатном режиме, а решение о посадке принимает экипаж. По данным синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра местами могут достигать более 25 метров в секунду.

Ранее у самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего регулярный рейс YC-249 из Екатеринбурга, после приземления в аэропорту Ноябрьска выявили неисправность шасси. В связи с этим прямо на территории аэродрома сотрудники авиагавани провели эвакуацию пассажиров.

До этого в Алма-Ате экстренно посадили самолет с умершим на борту пассажиром. Причиной его смерти назвали острую сердечную недостаточность. Воздушное судно совершало рейс из Мюнхена в Пекин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

