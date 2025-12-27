Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана Два летевших в Красноярск самолета перенаправили на запасной аэродром в Абакан

Два летевших в Красноярск самолета ушли на запасной аэропорт в Абакан из-за плохой погоды, заявили в пресс-службе красноярского аэропорта имени Д. А. Хворостовского. Там отметили, что речь идет о рейсах UT571 из Москвы и FV6876 из Сочи.

Самолеты, следующие из Москвы и Сочи, ушли на запасной аэродром в Абакан по метеоусловиям аэропорта Красноярск — сильный боковой ветер, — говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что воздушная гавань работает в штатном режиме, а решение о посадке принимает экипаж. По данным синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края порывы ветра местами могут достигать более 25 метров в секунду.

