Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 08:08

Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии

Количество отключенных от теплоснабжения объектов в Абакане увеличилось до 300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество объектов, оставшихся без отопления в Абакане, возросло до 300, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Лемин. По его словам, в ночь на 11 февраля энергетики были вынуждены ограничить подачу тепла и горячей воды. Изначально ограничения коснулись лишь небольшого участка.

Теплоэнергетики были вынуждены в ночь с 11 февраля ограничить подачу тепла и горячей воды сначала на небольшом участке, но осушить место, где необходимо ликвидировать свищ, не удалось. Поэтому около 05:00 (01:00 мск) было принято решение полностью перекрыть подающий и обратный трубопроводы для осушения, — написал мэр.

В результате под ограничениями находятся примерно 300 объектов, включая около 10 школ и 17 детских садов. Лемин также уточнил, что авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров. Мэр подчеркнул, что первоочередная задача сейчас — откачать воду и осушить место, где образовался свищ. Для ускорения процесса была направлена откачивающая техника.

На месте аварии работают несколько бригад теплоэнергетиков. По предварительным прогнозам, подача тепла в жилые дома и другие здания начнется не раньше 16:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в поселке Атамановка был официально введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария, из-за которой местные жители остались без теплоснабжения. Инцидент произошел 30 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения поселка теплом.

Абакан
регионы
происшествия
теплоснабжение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван первый в истории фигурист, взявший золото ОИ с разными партнершами
Два российских региона выбились в ТОП по средней зарплате
Белый дом анонсировал закрытое совещание Трампа с разведкой
Справедливость настигла обманывавших стариков мошенников
В Кремле оценили идею пригласить Трампа на парад Победы
Экс-госслужащие отвергли идею Грефа о реформе зарплат чиновников
В российской школе обрушился потолок
Мошенники в России взялись за старое
Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии
В Грузии заявили, что ЕС готов отправить танки «для демократии»
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке
Россиян предупредили о штрафах за любую надпись на стене лифта
Бегство украинцев и атака БПЛА на Мичуринск: новости СВО к утру 12 февраля
На левом берегу Киева произошел взрыв
В Европарламенте поставили точку в вопросе принятия Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 февраля: инфографика
В новом проекте конституции Казахстана определили статус русского языка
Над Россией сбили 106 украинских БПЛА за ночь
«Близки к финалу»: в США допустили освобождение Одессы армией России
Сборная Словакии разгромила финнов в первом матче хоккейного турнира
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.