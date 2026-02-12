Российский город рискует угодить в ледяную ловушку из-за аварии Количество отключенных от теплоснабжения объектов в Абакане увеличилось до 300

Количество объектов, оставшихся без отопления в Абакане, возросло до 300, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Лемин. По его словам, в ночь на 11 февраля энергетики были вынуждены ограничить подачу тепла и горячей воды. Изначально ограничения коснулись лишь небольшого участка.

Теплоэнергетики были вынуждены в ночь с 11 февраля ограничить подачу тепла и горячей воды сначала на небольшом участке, но осушить место, где необходимо ликвидировать свищ, не удалось. Поэтому около 05:00 (01:00 мск) было принято решение полностью перекрыть подающий и обратный трубопроводы для осушения, — написал мэр.

В результате под ограничениями находятся примерно 300 объектов, включая около 10 школ и 17 детских садов. Лемин также уточнил, что авария произошла на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров. Мэр подчеркнул, что первоочередная задача сейчас — откачать воду и осушить место, где образовался свищ. Для ускорения процесса была направлена откачивающая техника.

На месте аварии работают несколько бригад теплоэнергетиков. По предварительным прогнозам, подача тепла в жилые дома и другие здания начнется не раньше 16:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в поселке Атамановка был официально введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала авария, из-за которой местные жители остались без теплоснабжения. Инцидент произошел 30 сентября. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего обеспечения поселка теплом.