04 января 2026 в 11:27

В замерзающем российском поселке ввели режим ЧС

В Забайкальском крае сообщили о вводе режима ЧС в поселке Атамановка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В поселке Атамановка, жители которого остались без тепла, ввели режим ЧС, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. Накануне, 30 декабря, на объекте теплоснабжения произошла авария — в результате отключилось отопление.

В настоящее время по требованию надзорного ведомства в границах поселка Атамановки администрацией Читинского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера <…> принимаются меры по защите жилищных прав граждан, — уточнили в прокуратуре.

Также правоохранители возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем обеспечении поселка теплом. Прокуратура взяла его на контроль, добавили в органах.

Ранее главное управление МЧС России по региону сообщило о доставке тепловых пушек в Атамановку для временного обогрева жителей после аварии на тепломагистрали. В ведомстве отметили, что их предоставила аэромобильная группировка спасателей.

До этого сообщалось, что прокуратура Пермского края проверит работу коммунальных служб после отключения отопления в доме на улице 20-летия Победы в Соликамске во время аномальных морозов. По предварительным данным, из-за аварии на теплосетях отопление частично пропало сразу в нескольких квартирах.

