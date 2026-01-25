В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях

В Мурманской области вводят режим чрезвычайной ситуации из-за затяжной аварии на электросетях, сообщил губернатор Андрей Чибис в Telegram-канале. По его данным, проблема не решается стандартными методами, поэтому потребовались дополнительные ресурсы.

Несмотря на круглосуточную работу, специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить линии электроснабжения. <...> В связи с затяжным характером аварии вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области, — написал Чибис.

Губернатор отметил, что работы затруднены из-за плохой погоды и сложного рельефа с крутыми подъемами. При этом он подчеркнул, что введение режима ЧС не повлияет на повседневную жизнь жителей региона. Для оперативного устранения аварии на место происшествия направлены дополнительные бригады.

Ранее в Раменском 17 многоквартирных домов и котельная остались без электричества из-за повреждения силового кабеля сторонним подрядчиком во время земляных работ. Власти развернули оперативный штаб, а специалисты «Мособлэнерго» приступили к устранению аварии.