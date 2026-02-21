Зимняя Олимпиада — 2026
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО

Андрей Чибис Андрей Чибис Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Осужденный за покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов умер в зоне проведения специальной военной операции, о чем сообщили на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он погиб 4 января 2026 года при выполнении боевой задачи.

04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр, — написали родственники умершего.

Прощание с погибшим состоялось 17 февраля в его родном городе Апатиты. В октябре 2024 года Быданов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на главу региона, совершенное в апреле того же года. Свои действия он объяснял личной неприязнью к Чибису. Губернатор в результате нападения получил серьезное ранение, перенес операцию и длительное лечение. Дополнительных подробностей о гибели Быданова в сообщении не приводится.

Ранее в Республике Тыва умерла 38-летняя участница СВО и ветеран боевых действий Анна Дамбыы. Родственники подозревают, что она погибла от рук собственного супруга. По предварительным данным, муж мог забить женщину до смерти, однако следователи воздерживаются от официальных комментариев по этому поводу.

