Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО

Осужденный за покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов умер в зоне проведения специальной военной операции, о чем сообщили на его странице в соцсети «ВКонтакте». Он погиб 4 января 2026 года при выполнении боевой задачи.

04.01.2026 года в ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевой задачи погиб любимый сын, брат, племянник Быданов Александр, — написали родственники умершего.

Прощание с погибшим состоялось 17 февраля в его родном городе Апатиты. В октябре 2024 года Быданов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за нападение с ножом на главу региона, совершенное в апреле того же года. Свои действия он объяснял личной неприязнью к Чибису. Губернатор в результате нападения получил серьезное ранение, перенес операцию и длительное лечение. Дополнительных подробностей о гибели Быданова в сообщении не приводится.

