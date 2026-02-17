Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:01

Участница СВО вернулась домой с фронта и умерла от рук мужа

В Туве супруг насмерть забил участницу СВО и мать его двоих детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Республике Тыва 38-летняя участница СВО и ветеран боевых действий Анна Дамбыы погибла от рук собственного супруга, сообщает портал krsk.kp.ru со ссылкой на администрацию Каа-Хемского района. Убийство было совершено 15 февраля. По предварительным данным, муж мог забить женщину до смерти, однако следователи пока воздерживаются от официальных комментариев по деталям преступления.

Дамбыы была профессиональной медсестрой и отправилась в зону спецоперации добровольцем в 2024 году. За время службы она получила звание ефрейтора и была удостоена медалей «Защитник Отечества» и «Участник специальной военной операции». Коллеги вспоминали ее как героическую женщину, которая под обстрелами и атаками дронов спасала раненых, не оставляя их даже в самых опасных условиях.

Несмотря на боевые заслуги и статус ветерана, жизнь Анны оборвалась дома, в кругу семьи, которую знакомые ранее считали благополучной. У погибшей остались двое сыновей, а прощание с ней пройдет 18 февраля в ее родном селе Сарыг-Сеп.

Ранее житель Нижнего Новгорода зарезал знакомого прямо у подъезда его дома. Подозреваемый был задержан полицией. На допросе мужчина объяснил, что мотивом послужила ревность из-за отношений убитого с его бывшей женой.

