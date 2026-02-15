Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 19:12

Названы регионы России с наибольшей просрочкой по ипотеке

Жители Ингушетии и Дагестана возглавили рейтинг худших плательщиков по ипотеке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Ингушетии, Дагестана и Тывы оказались на первых местах в списке заемщиков с самой высокой долей просроченных ипотечных платежей, передает РИА Новости по итогам анализа данных ЦБ. Согласно статистике, в Ингушетии уровень задолженности достиг 10,4%, в Дагестане — 4,4%, а в Тыве — 4,2%.

Чечня и Северная Осетия также попали в топ-5, разделив между собой третье место с одинаковым показателем в 3,6%. В первую десятку также вошли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кубань, Республика Адыгея и Республика Хакасия.

Ранее в Центробанке сообщили, что ипотечная задолженность россиян превысила 23 трлн рублей. В ноябре долги по ипотеке выросли на 1,4%. Одной из причин увеличения числа ипотечных займов стало ожидаемое ужесточение условий семейной ипотеки в 2026 году. Средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 19,5%, что также может влиять на рост ипотечных кредитов.

До этого стало известно, что около 83% россиян не могут получить рыночную ипотеку из-за недостаточного уровня доходов. Для получения ипотечного кредита требуется доход более 120 тыс. рублей, в то время как у значительной части населения доходы ниже 100 тыс. рублей.

Ингушетия
Дагестан
долги
ипотека
Республика Тыва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дезертир ВСУ отстреливался от полиции на угнанной машине
В Китае восемь человек подорвались в магазине пиротехники
Лайнер с треснувшим стеклом сел в Москве
Европейские лидеры подтвердили разочарование в «ядерном зонтике» США
В Мюнхене сорвалась встреча глав МИД стран ЕС
Дерипаска раскрыл ключевую проблему Европы
Россиянин из Саратова поборется за пост губернатора в Колумбии
Минздрав сообщил о смерти одного из 19 пострадавших при обстреле ВСУ
Росавиация ограничила работу аэропортов в двух российских городах
Названы регионы России с наибольшей просрочкой по ипотеке
«Канцлер бедных»: в Германии раскритиковали курс Мерца
Тарьей Бё ответил Шипулину на отказ возвращать золотую медаль ОИ-2014
«Не абьюз»: Тарзан посоветовал Наташе Королевой похудеть
Экс-депутат петербургского ЗакСа умер на 81-м году жизни
В Петербурге выявлено два случая заражения оспой обезьян
Друг Лепса раскрыл, какую девушку выберет певец после разрыва с Кибой
В Ереване признали рост западного влияния, ослабляющего союз с Россией
Спасение жителей затопленных улиц Аланьи попало на видео
Telegram в белом списке, когда заблокируют, Боярский: новости 15 февраля
Украину уличили в блокировке поставок нефти в Венгрию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.