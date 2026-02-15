Названы регионы России с наибольшей просрочкой по ипотеке Жители Ингушетии и Дагестана возглавили рейтинг худших плательщиков по ипотеке

Жители Ингушетии, Дагестана и Тывы оказались на первых местах в списке заемщиков с самой высокой долей просроченных ипотечных платежей, передает РИА Новости по итогам анализа данных ЦБ. Согласно статистике, в Ингушетии уровень задолженности достиг 10,4%, в Дагестане — 4,4%, а в Тыве — 4,2%.

Чечня и Северная Осетия также попали в топ-5, разделив между собой третье место с одинаковым показателем в 3,6%. В первую десятку также вошли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Кубань, Республика Адыгея и Республика Хакасия.

Ранее в Центробанке сообщили, что ипотечная задолженность россиян превысила 23 трлн рублей. В ноябре долги по ипотеке выросли на 1,4%. Одной из причин увеличения числа ипотечных займов стало ожидаемое ужесточение условий семейной ипотеки в 2026 году. Средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась до 19,5%, что также может влиять на рост ипотечных кредитов.

До этого стало известно, что около 83% россиян не могут получить рыночную ипотеку из-за недостаточного уровня доходов. Для получения ипотечного кредита требуется доход более 120 тыс. рублей, в то время как у значительной части населения доходы ниже 100 тыс. рублей.