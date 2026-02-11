Назван процент россиян, которые могут получить ипотеку на готовое жилье Меньше 17% россиян могут позволить себе рыночную ипотеку на готовое жилье

Рыночная ипотека недоступна для 83% россиян, менее 17% граждан страны могут позволить себе готовое жилье, передают «Известия». По данным издания, у первой категории доходы ниже 100 тыс. рублей, а требуется 120 тыс.

В материале сказано, что в среднем ипотека на типовую квартиру площадью 40 квадратных метров при нынешних ставках и сроках обойдется примерно в 60 тыс. рублей в месяц. Заемщику с зарплатой около 100 тыс. рублей понадобится первоначальный взнос от 43% стоимости жилья. Однако, по данным издания, накопить его можно лишь за 10 лет.

Ранее экономист Михаил Головнин предложил начать регулирование ставок по ипотеке — это позволит сделать подобные кредиты доступнее для россиян. По его мнению, политику по субсидированию ставок в отдельных регионах могут проводить и на федеральном уровне.

До этого директор Института экономики РАН Михаил Головнин рассказал, что ипотечное кредитование в России в 2026 году будет стагнировать. По его словам, объемы выдачи кредитов могут остаться на прежнем уровне или даже сократиться.