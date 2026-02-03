Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 14:21

Экономист придумал, как сделать ипотеку доступнее для россиян

Экономист Головнин: регулирование ставок сделает ипотеку в России доступнее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экономист Михаил Головнин в беседе с РИА Новости предложил начать регулирование ставок по ипотеке — это позволит сделать подобные кредиты доступнее для россиян. По его мнению, политику по субсидированию ставок в отдельных регионах могут проводить и на федеральном уровне.

Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов, — подчеркнул Головнин.

Масштаб региональных льготных программ зависит от финансовых возможностей местных бюджетов, отметил экономист. Он добавил, что льготные ипотечные программы особенно нуждаются в тщательной настройке их параметров.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что новые правила семейной ипотеки исключают привлечение к сделке посторонних лиц. По его словам, обновленный принцип льготного кредитования вступил в силу 1 февраля 2026 года.

