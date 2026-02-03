Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 07:30

В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале

Депутат Чаплин: новые правила семейной ипотеки исключают привлечение посторонних

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новые правила семейной ипотеки исключают привлечение к сделке посторонних лиц, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, обновленный принцип льготного кредитования вступил в силу 1 февраля.

Вступивший в силу 1 февраля принцип «одна семья — одна льготная ипотека» — это конкретная мера, позволяющая более точно направлять средства господдержки тем, кто в них реально нуждается для приобретения собственного жилья. Изменения закрепляют обязательный статус созаемщиков за обоими супругами и пресекают практику оформления двух отдельных кредитов в одной семье. Поправки также полностью исключают так называемые донорские схемы, когда кредит оформлялся на постороннего человека, формально подходящего под условия, в интересах другой семьи. Это закрывает возможность обхода установленных критериев программы, — пояснил Чаплин.

По его словам, ключевой целью изменений является обеспечение целевого расходования бюджетных средств. Он также отметил, что, по данным 2025 года, около трети выдач ипотек в некоторых финансовых организациях приходилось на вторые льготные кредиты в семьях.

По данным прошлого года, до трети выдач ипотек в некоторых банках приходилось именно на вторые льготные кредиты в семьях. Наша задача — обеспечить целевое расходование бюджетных ресурсов, поэтому программа теперь сфокусирована на обеспечении жильем, а не на возможностях для инвестиций или покупки жилья «на вырост». Мы сохраняем возможность привлечь созаемщика только в одной ситуации — когда совокупного дохода супругов недостаточно для одобрения банком необходимой суммы кредита. Это обеспечит доступность программы для семей с разным уровнем заработка, — резюмировал Чаплин.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России ожидается увеличение размеров почти 40 различных типов выплат, пособий и компенсационных мер. Величина определяется фактическим уровнем инфляции прошлого года. Согласно расчетам, в 2026 году большинство выплат возрастут на 5,6% благодаря установленному коэффициенту индексации 1,056.

Россия
кредиты
ипотеки
семьи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России установили даты весенних каникул у школьников
В ГД захотели включить уход за ребенком в стаж для досрочной пенсии
Президент Италии призвал к перемирию во время Олимпиады
В Москве вскрыли аферу межрегиональной ОПГ с ущербом на 1 млрд рублей
В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале
Имя Зеленского всплыло в файлах Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 февраля: инфографика
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 10 украинских БПЛА
Юрист ответил, что грозит за привлечение сотрудника к работе в отпуске
Известные американские политики согласились дать показания по делу Эпштейна
В Минздраве рассказали о пострадавших в смертельном ДТП под Красноярском
Кондитер рассказал, как безошибочно выбрать качественный шоколад
Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ на предприятие
Россиянам напомнили о важном документе перед отдыхом не по путевке
По делу о смертельном ДТП под Красноярском задержали водителя грузовика
В Евросоюзе не смогли согласовать новый кредит для Украины
В аэропортах Северного Кавказа ограничили прием и выпуск самолетов
Нутрициолог рассказала о пользе натурального зефира
В Госдуме призвали проверить все мусорные заводы в России
Путин решил расширить гуманитарную помощь дружественным странам
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.