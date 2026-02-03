В ГД рассказали о правилах семейной ипотеки, вступивших в силу в феврале

Новые правила семейной ипотеки исключают привлечение к сделке посторонних лиц, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, обновленный принцип льготного кредитования вступил в силу 1 февраля.

Вступивший в силу 1 февраля принцип «одна семья — одна льготная ипотека» — это конкретная мера, позволяющая более точно направлять средства господдержки тем, кто в них реально нуждается для приобретения собственного жилья. Изменения закрепляют обязательный статус созаемщиков за обоими супругами и пресекают практику оформления двух отдельных кредитов в одной семье. Поправки также полностью исключают так называемые донорские схемы, когда кредит оформлялся на постороннего человека, формально подходящего под условия, в интересах другой семьи. Это закрывает возможность обхода установленных критериев программы, — пояснил Чаплин.

По его словам, ключевой целью изменений является обеспечение целевого расходования бюджетных средств. Он также отметил, что, по данным 2025 года, около трети выдач ипотек в некоторых финансовых организациях приходилось на вторые льготные кредиты в семьях.

Наша задача — обеспечить целевое расходование бюджетных ресурсов, поэтому программа теперь сфокусирована на обеспечении жильем, а не на возможностях для инвестиций или покупки жилья «на вырост». Мы сохраняем возможность привлечь созаемщика только в одной ситуации — когда совокупного дохода супругов недостаточно для одобрения банком необходимой суммы кредита. Это обеспечит доступность программы для семей с разным уровнем заработка, — резюмировал Чаплин.

