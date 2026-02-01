Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 10:53

Стало известно, какие выплаты изменятся с 1 февраля

В России с 1 февраля проиндексируют выплаты и изменят правила выдачи ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Начиная с 1 февраля в России ожидается увеличение размеров почти сорока различных типов выплат, пособий и компенсационных мер, пишут «Известия». Величина такого увеличения определяется фактическим уровнем инфляции прошлого года. Согласно расчетам, в 2026 году большинство выплат возрастут на 5,6%, благодаря установленному коэффициенту индексации 1,056.

С 1 февраля те, кому исполнилось 80 лет , получат двойную фиксированную добавку к страховой пенсии. Им будет начисляться сумма, составляющая 19 169,38 рубля, с учетом январской индексации на 7,6%.

С 1 февраля кредит под 6% будет лишь один на семью. Если супруги хотят оформить семейную ипотеку по льготной ставке, они должны стать созаемщиками. Вторую ипотеку разрешат только после погашения первой или при рождении еще одного ребенка.

Также начинают действовать изменения в законе «О защите прав потребителей», регулирующие возврат дефектных технически сложных изделий, таких как автомобили, компьютеры, смартфоны, телевизоры и бытовая техника. Новые правила предусматривают право покупателя на компенсацию разницы в стоимости товара с учетом степени его износа и года производства.

Ранее сообщалось об увеличении размера социального пособия на погребение. Сумма достигнет 9678 рублей, рассказала доцент Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Мария Акатнова. По ее словам, индексация произойдет 1 февраля этого года.

Россия
выплаты
индексации
ипотека
