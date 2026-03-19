Врачи боролись за жизнь ребенка после обычного падения с самоката

Мальчик из Находки получил перелом черепа и разрыв мозговой артерии после падения с самоката, передает Amur Mash. Девятилетний школьник ушибся и не придал этому значения, однако утром у него начались сильная рвота и головная боль. Позже он стал терять сознание.

В больнице у ребенка диагностировали обширную гематому и трещину в основании черепа. Врачи экстренно провели трепанацию, удалили около 100 мл кровяных сгустков и восстановили поврежденный сосуд. Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

До этого ведущий на петербургском телеканале «78» Юрий Дормидонтов упал в прямом эфире. Пожилой синоптик рассказывал о погоде в городе, стоя одной ногой на электросамокате. В какой-то момент пенсионер потерял равновесие, рухнул и ударился головой о гранитную мостовую. Дормидонтов заверил, что с ним все в порядке, он хорошо себя чувствует и не испытывает никакого дискомфорта.

Ранее водитель самоката в Новороссийске сбил девушку на тротуаре, когда та выходила из магазина с покупками. Пострадавшая пролетела несколько метров и ударилась головой о землю, ее госпитализировали.