19 марта 2026 в 09:08

Врачи боролись за жизнь ребенка после обычного падения с самоката

В Находке школьник получил перелом черепа после падения с самоката

Мальчик из Находки получил перелом черепа и разрыв мозговой артерии после падения с самоката, передает Amur Mash. Девятилетний школьник ушибся и не придал этому значения, однако утром у него начались сильная рвота и головная боль. Позже он стал терять сознание.

В больнице у ребенка диагностировали обширную гематому и трещину в основании черепа. Врачи экстренно провели трепанацию, удалили около 100 мл кровяных сгустков и восстановили поврежденный сосуд. Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

До этого ведущий на петербургском телеканале «78» Юрий Дормидонтов упал в прямом эфире. Пожилой синоптик рассказывал о погоде в городе, стоя одной ногой на электросамокате. В какой-то момент пенсионер потерял равновесие, рухнул и ударился головой о гранитную мостовую. Дормидонтов заверил, что с ним все в порядке, он хорошо себя чувствует и не испытывает никакого дискомфорта.

Ранее водитель самоката в Новороссийске сбил девушку на тротуаре, когда та выходила из магазина с покупками. Пострадавшая пролетела несколько метров и ударилась головой о землю, ее госпитализировали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянске раскрыли, сколько домов повреждено из-за атаки ВСУ 10 марта
В Сети появились кадры задержания пяти террористов
Раскрыта новая схема мошенничества с загранпаспортами
«Переломный момент»: Дмитриев оценил ситуацию на Ближнем Востоке
«ЕС станет примером»: Дмитриев объявил о режиме выживания без энергии РФ
Более 10 стран Ближнего Востока обратились к Ирану из-за мощных атак КСИР
Раскрыта цель теракта против главы совета депутатов Новой Каховки
В Таиланде выбрали президента
Овчинский: новый дом по реновации построят на Павловской улице
В Госдуме предложили сохранять участникам СВО неиспользованные отпуска
Кувейтский НПЗ загорелся после удара БПЛА
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив кредиту ЕС на €90 млрд
В СПЧ раскрыли, каким будет следующее прошение о помиловании для Путина
Боррель объяснил, почему война на Ближнем Востоке застала ЕС врасплох
Глава Новосибирской области раскрыл, где появились очаги болезни животных
Что известно о гибели людей при пожаре в кафе
В Евросоюзе экстренно поменяли тему грядущего саммита
В Китае раскрыли, какой «подарок» Путин получил от США
Россиян предупредили о скором подорожании одной популярной продукции
Названо число артиллерийских ударов ВСУ по Курской области
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

