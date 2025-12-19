Самокатчик на полной скорости сбил девушку в российском регионе В Новороссийске самокатчик сбил девушку на полной скорости

Водитель самоката в Новороссийске сбил девушку на тротуаре, когда та выходила из магазина с покупками. Пострадавшая пролетела несколько метров и ударилась головой о землю, сообщает Telegram-канал «112».

В результате инцидента девушка потеряла сознание. Отмечается, что продавцы, которые стали свидетелями случившегося, бросились на помощь пострадавшей и вызвали скорую. Авторы сообщили, что ее госпитализировали.

Ранее пенсионерка погибла под колесами самоката в Нижнем Новгороде. Водителя обязали выплачивать компенсацию ее семье. Суд постановил перевести 1,3 млн рублей вдовцу погибшей в качестве возмещения морального вреда.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что электросамокатчиков могут обязать регистрировать СИМ на «Госуслугах» в 2026 году. Он отметил, что с участием СИМ происходит значительное количество ДТП. По мнению сенатора, ограничения, которые есть на агрегаторах для аренды, например максимальная скорость или вес СИМ, должны быть распространены на частные электросамокаты.