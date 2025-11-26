Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму Сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит ее семье 1,3 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода, сбивший на электросамокате пенсионерку, будет выплачивать компенсацию ее семье, сообщила региональная прокуратура. Суд обязал молодого человека перевести 1,3 млн рублей вдовцу погибшей в качестве возмещения морального вреда.

Установлено, что молодой человек, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару вдоль ул. Березовской, совершил наезд на пешехода, причинив женщине пожилого возраста телесные повреждения. От полученных травм пенсионерка скончалась в лечебном учреждении, — сказано в сообщении.

Супруг погибшей обратился в прокуратуру с просьбой о правовой поддержке для взыскания компенсации с виновника происшествия. Исковое заявление было полностью удовлетворено судом после детального рассмотрения всех обстоятельств дела.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что электросамокатчиков могут обязать регистрировать СИМ на «Госуслугах» в 2026 году. Он отметил, что с участием СИМ происходит значительное количество ДТП.