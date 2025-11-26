Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму

Житель Нижнего Новгорода, сбивший на электросамокате пенсионерку, будет выплачивать компенсацию ее семье, сообщила региональная прокуратура. Суд обязал молодого человека перевести 1,3 млн рублей вдовцу погибшей в качестве возмещения морального вреда.
Установлено, что молодой человек, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару вдоль ул. Березовской, совершил наезд на пешехода, причинив женщине пожилого возраста телесные повреждения. От полученных травм пенсионерка скончалась в лечебном учреждении, — сказано в сообщении.
Супруг погибшей обратился в прокуратуру с просьбой о правовой поддержке для взыскания компенсации с виновника происшествия. Исковое заявление было полностью удовлетворено судом после детального рассмотрения всех обстоятельств дела.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что электросамокатчиков могут обязать регистрировать СИМ на «Госуслугах» в 2026 году. Он отметил, что с участием СИМ происходит значительное количество ДТП.