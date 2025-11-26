День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 19:12

Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму

Сбивший пенсионерку нижегородский самокатчик выплатит ее семье 1,3 млн рублей

Читайте нас в Дзен

Житель Нижнего Новгорода, сбивший на электросамокате пенсионерку, будет выплачивать компенсацию ее семье, сообщила региональная прокуратура. Суд обязал молодого человека перевести 1,3 млн рублей вдовцу погибшей в качестве возмещения морального вреда.

Установлено, что молодой человек, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару вдоль ул. Березовской, совершил наезд на пешехода, причинив женщине пожилого возраста телесные повреждения. От полученных травм пенсионерка скончалась в лечебном учреждении, — сказано в сообщении.

Супруг погибшей обратился в прокуратуру с просьбой о правовой поддержке для взыскания компенсации с виновника происшествия. Исковое заявление было полностью удовлетворено судом после детального рассмотрения всех обстоятельств дела.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что электросамокатчиков могут обязать регистрировать СИМ на «Госуслугах» в 2026 году. Он отметил, что с участием СИМ происходит значительное количество ДТП.

Россия
Нижегородская область
электросамокаты
пенсионеры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Суд огласил приговор Аглае Тарасовой
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.