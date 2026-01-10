Приметы 10 января — Домочадцев день: единство семьи и Красная горка

Атака США на Венесуэлу
10 января в народном календаре интересное событие — Домочадцев день, также известный как Рождественский мясоед. С этого дня в селах начиналась пора свадеб и обильных застолий с мясными блюдами, так как пост остался позади. Название «Домочадцев» подчеркивает главную суть дня: семья — это высшая ценность. Считалось, что все, что делается в этот день семьей сообща, принесет плоды в будущем году.

Погодные приметы на 10 января

  • Если на скирдах (так называли большую кучу снопов или обмолоченного зерна, уложенную для хранения прямо под открытым небом) хлеба лежит густой иней — это верный признак того, что лето будет дождливым и сырым.

  • Метель на Домочадцев день предвещала мокрое и холодное лето.

  • Если стоит безветренная погода, а деревья покрыты инеем — год будет удачным и урожайным.

Приметы о зверях и птицах 10 января

  • Кошка весь день проспала, свернувшись в клубок, — к долгим морозам.

  • Собака вылезла из будки и валяется в снегу — к скорому потеплению и метели.

  • Если воробьи бойко и громко чирикают — скоро наступит оттепель.

Что можно делать 10 января по приметам? Что можно делать 10 января по приметам? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Обряд на Красной горке 10 января

Существовала интересная традиция: 10 января люди ходили на Красную горку (ближайший высокий холм у деревни). Там вбивали в землю колья и загадывали желания, повязывая на них ленточки. Верили, что все задуманное в этот день в кругу семьи обязательно сбудется.

Что можно и нужно делать 10 января

  • Делать все вместе. Главная традиция: любая работа по дому, приготовление обеда или уборка должны выполняться всеми членами семьи. Считалось, что это обеспечит мир и лад в доме на весь год.

  • Готовить мясные блюда. Поскольку начался Мясоед, на стол подавали свинину, говядину или птицу. Хозяйки старались накормить домочадцев досыта.

  • Принимать гостей и угощать родственников. В этот день было принято собираться за большим столом, приглашая самых близких людей.

  • Молиться о благополучии в семье. 10 января — идеальное время, чтобы попросить у Бога защиты для своего дома и здоровья для родных.

Чего нельзя делать 10 января

  • Одалживать соль. Это был один из самых строгих запретов. Считалось, что вместе с солью из дома уйдет семейное счастье, а вместо него придут ссоры. Если сосед просил соль, старались дать ее просто так, не в долг, или вежливо отказывали.

  • Уходить из дома в одиночестве. Старались не гулять по лесу или безлюдным местам в одиночку, чтобы не встретиться с нечистью, которая в святочные дни бывает особенно активна.

  • Заниматься рукоделием (шить, вязать). Существовало поверье, что так можно «зашить» удачу или случайно «пришить» к себе чужие беды.

  • Выбрасывать остатки еды. Хлебные крошки и остатки праздничного обеда полагалось отдавать птицам или домашним животным — к достатку.

  • Ссориться с родными. Любой конфликт в Домочадцев день мог привести к затяжной вражде в семье.

