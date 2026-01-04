Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 08:00

Названы самые опасные для кошек продукты с общего стола

Зоопсихолог Капустина: кошкам ни в коем случае нельзя давать грибы и виноград

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Грибы и виноград представляют серьезную опасность для домашних кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, даже небольшое количество этих продуктов может привести к тяжелым последствиям для здоровья питомца.

Точно не стоит давать кошкам грибы и виноград. В грибах содержатся токсины, безвредные для человека в небольшом количестве, а домашний питомец может отравиться. Несколько виноградинок способны вызвать серьезное отравление. Копченое и жареное — тоже неподходящая еда для кошки. От маленького кусочка сыра или вареной колбасы ничего плохого не случится, но все же безопаснее угощать кошку специальными лакомствами, сырым или отварным мясом, — пояснила Капустина.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что у кошек может возникнуть цистит из-за стресса, вызванного конфликтами между хозяевами. По ее словам, собаки, в свою очередь, могут страдать дерматитом из-за переживаний, связанных с неспокойной атмосферой в доме. Ветеринар уточнила, что сердечные заболевания у домашних питомцев встречаются гораздо реже, чем у людей.

