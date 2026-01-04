Названы самые опасные для кошек продукты с общего стола Зоопсихолог Капустина: кошкам ни в коем случае нельзя давать грибы и виноград

Грибы и виноград представляют серьезную опасность для домашних кошек, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, даже небольшое количество этих продуктов может привести к тяжелым последствиям для здоровья питомца.

Точно не стоит давать кошкам грибы и виноград. В грибах содержатся токсины, безвредные для человека в небольшом количестве, а домашний питомец может отравиться. Несколько виноградинок способны вызвать серьезное отравление. Копченое и жареное — тоже неподходящая еда для кошки. От маленького кусочка сыра или вареной колбасы ничего плохого не случится, но все же безопаснее угощать кошку специальными лакомствами, сырым или отварным мясом, — пояснила Капустина.

