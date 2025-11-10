Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:40

Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев

Ветврач Гольнева: кошкам грозит цистит на фоне стресса из-за обстановки в доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У кошек может развиться цистит на фоне стресса из-за скандалов между хозяевами, заявила НСН ветеринар Татьяна Гольнева. Собакам же грозит дерматит из-за переживаний в связи с неспокойной обстановкой в доме.

У кошек на фоне стресса развивается цистит, у собак последствия стресса сопровождаются дерматитом, так как они лижут лапы. Собаки и кошки очень переживают из-за скандалов и криков дома, но не до такой степени, чтобы умереть от инфаркта. А вот попугайчики, например, могут умереть от испуга. Кролики тоже достаточно пугливы, — предупредила Гольнева.

Она уточнила, что сердечные заболевания у собак и кошек встречаются гораздо реже, чем у людей. Ветеринар добавила, что эти животные очень ориентированы на людей и зависят от эмоций хозяев.

Ранее сообщалось, что сердечные приступы у кошек и собак стали происходить чаще из-за истерик и стресса у хозяев. Также они случаются из-за недостатка питания или скрытых заболеваний.

питомцы
заболевания
здоровье
ветеринары
