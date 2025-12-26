Новый год — 2026
Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В преддверии Нового года хочется найти блюдо, которое сочетает в себе праздничную элегантность, неожиданные вкусовые грани и эффектную подачу. Салат «Черный жемчуг» — именно такой вариант. Его название говорит само за себя: слои из нежных крабовых палочек, сливочного сыра и яиц переливаются, как перламутр, а тёмные вкрапления чернослива с орехами создают драгоценный контраст. Этот салат удивляет гармоничным сочетанием лёгкой морской ноты, сладковатой глубины сушёных слив и пикантной хрусткости грецких орехов. Идеальное решение для тех, кто устал от традиционных оливье и селёдки под шубой.

Подготовьте продукты: 200 г крабовых палочек нарежьте мелкими кубиками, 3 отварных яйца и 150 г твёрдого сыра натрите на отдельной мелкой тёрке, 150 г чернослива без косточек запарьте кипятком на 10 минут, обсушите и мелко нарежьте, 50 г грецких орехов слегка обжарьте и порубите. Ключевой ингредиент — 100 г сливочного масла — должен быть хорошо замороженным. Для сборки вам понадобится плоское блюдо или салатное кольцо. Укладывайте слои, каждый слегка смазывая майонезом: первый слой — крабовые палочки, второй — чернослив, третий — рубленые орехи, четвёртый — натёртые яйца. Верхним, завершающим слоем равномерно распределите натёртый сыр. Затем аккуратно натрите на салат поверх сыра замороженное сливочное масло — оно создаст эффектную «снежную» шапку. Украсьте зеленью и целыми половинками орехов. Дайте салату настояться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить стожки из картофельного пюре с грибами и сметаной — нежнее котлет и эффектнее гарнира.

