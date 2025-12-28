Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 09:46

Гонконгский грипп охватил США

В США зафиксировали рост случаев гонконгского гриппа после мутации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США фиксируется рост числа заболеваний, вызванных так называемым гонконгским гриппом, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Почти 90% выявленных случаев приходятся на новую мутацию этого вируса.

В текущем сезоне в США преимущественно циркулирует грипп типа A. За одну неделю было выявлено около 550 случаев, подавляющее большинство из которых относится именно к этому типу. Заболевания гриппом типа B встречаются значительно реже.

Из 163 вирусов гриппа A(H3N2), собранных с 28 сентября 2025 года и прошедших дополнительный генетический анализ в CDC, 89% относились к субкладу K, — сказано в сообщении.

Ранее инфекционист Вера Василькова заявила, что гонконгский грипп опасен серьезными осложнениями, как и другие штаммы. По ее словам, наибольшую угрозу этот вирус представляет для детей, не достигших трехлетнего возраста.

До этого пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что уровень заболеваемости гриппом в России в настоящее время оценивается как умеренный. Специалисты отметили, что в Европе эпидемиологический сезон начался раньше обычных сроков. При этом охват населения вакцинацией остается низким. Среди привитых граждан заболевает только 0,004% от общего числа вакцинированных.

