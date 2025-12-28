Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей

Бывшего министра земельных и имущественных отношений Тувы отправили под арест на два месяца в рамках уголовного дела, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по республике. Соответствующее решение принял Кызылский городской суд. Чиновника подозревают в совершении мошенничества с земельными участками.

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина издал несколько незаконных распоряжений об утверждении схемы расположения участков, находящихся в собственности государства. Затем их предоставили в аренду подставным лицам с дальнейшим оформлением права собственности и продажей гражданам через риелторов.

В результате преступных действий из государственной собственности выбыли 10 земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей, — отметили в ведомстве.

