28 декабря 2025 в 10:42

Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей

В Туве экс-министра земельных отношений заключили под стражу на два месяца

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывшего министра земельных и имущественных отношений Тувы отправили под арест на два месяца в рамках уголовного дела, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по республике. Соответствующее решение принял Кызылский городской суд. Чиновника подозревают в совершении мошенничества с земельными участками.

По версии следствия, в октябре 2018 года мужчина издал несколько незаконных распоряжений об утверждении схемы расположения участков, находящихся в собственности государства. Затем их предоставили в аренду подставным лицам с дальнейшим оформлением права собственности и продажей гражданам через риелторов.

В результате преступных действий из государственной собственности выбыли 10 земельных участков общей стоимостью около 31 млн рублей, — отметили в ведомстве.

Ранее в суд направили уголовное дело о масштабных махинациях с фиктивными ранениями в элитной десантной бригаде. Фигурантами стали начальник группы спецопераций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константин Фролов, известный под позывным Палач, и командир соединения Артем Городилов.

До этого в Новосибирске суд взыскал свыше 70 млн рублей с местного предпринимателя по делу о мошенничестве. Бизнесмена также приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Следователи установили, что осужденный в течение нескольких лет завышал стоимость информационно-детективных услуг.

