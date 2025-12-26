Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:43

Свыше 70 млн рублей взыскали с бизнесмена из Новосибирска за мошенничество

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Новосибирске суд взыскал свыше 70 млн рублей с местного предпринимателя по делу о мошенничестве, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на ГУФССП России. Бизнесмена также приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

По данным следствия, осужденный в течение нескольких лет завышал стоимость информационно-детективных услуг. Его компания оказывала их одному из предприятий Алтайского края.

За совершенное преступление мужчину не только привлекли к уголовной ответственности, но и арестовали его имущество. Когда документы по его делу поступили в службу судебных приставов, должник в короткие сроки перечислил вышеуказанную сумму на депозитный счет ведомства. Их впоследствии направили потерпевшей стороне.

Ранее суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области. Уточняется, что оно было получено коррупционным путем.

