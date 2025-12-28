«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине

Подполковник Дэвис: у Зеленского нет шансов продвинуть свой план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию конфликта, заявил в эфире YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, выдвигаемые политиком требования «абсолютно неконструктивны».

Нет никаких шансов, что Россия на это согласится, — подчеркнул он.

Дэвис считает, что условия, которые ставит Зеленский по поводу гарантий безопасности, территориального вопроса и присоединения к НАТО, не учитывают реальное положение Украины на переговорах. И в целом глава государства не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования, резюмировал подполковник.

Ранее немецкий журналист Кристоф Вайнер предположил, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, не одобрит план мирного урегулирования, предложенный Зеленским. Украинская инициатива не содержит конструктивных предложений, а является «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне СВО, уточнил корреспондент.

До этого экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Трамп вовсе может отказаться от предстоящих переговоров с Зеленским во Флориде. Эксперт связал такую возможность с новым витком коррупционного скандала на Украине и тяжелой ситуацией на фронте.