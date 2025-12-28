Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 09:34

«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине

Подполковник Дэвис: у Зеленского нет шансов продвинуть свой план по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию конфликта, заявил в эфире YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, выдвигаемые политиком требования «абсолютно неконструктивны».

Нет никаких шансов, что Россия на это согласится, — подчеркнул он.

Дэвис считает, что условия, которые ставит Зеленский по поводу гарантий безопасности, территориального вопроса и присоединения к НАТО, не учитывают реальное положение Украины на переговорах. И в целом глава государства не в том положении, чтобы выдвигать какие-либо требования, резюмировал подполковник.

Ранее немецкий журналист Кристоф Вайнер предположил, что американский лидер Дональд Трамп, вероятно, не одобрит план мирного урегулирования, предложенный Зеленским. Украинская инициатива не содержит конструктивных предложений, а является «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне СВО, уточнил корреспондент.

До этого экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Трамп вовсе может отказаться от предстоящих переговоров с Зеленским во Флориде. Эксперт связал такую возможность с новым витком коррупционного скандала на Украине и тяжелой ситуацией на фронте.

Украина
Владимир Зеленский
конфликты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про цифровой мусор в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Сильнейшее за последние годы землетрясение обрушилось на Тайвань
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 декабря: где сбои в РФ
В Швейцарии сделали вывод о ситуации на Украине
Прокуратура изъяла у московского блогера львицу с переломами
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.