28 декабря 2025 в 03:57

На Украине спрогнозировали, чем может закончиться встреча Трампа и Зеленского

Соскин: Трамп может отменить встречу с Зеленским из-за коррупционного скандала

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вероятность встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа оказалась под вопросом, заявил бывший помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он предположил, что республиканец и вовсе может отказаться от предстоящих переговоров.

Соскин связал такую возможность с новым витком коррупционного скандала в Украине и тяжелой ситуацией на фронте. По мнению политолога, глава Украины находится в крайне сложном положении из-за провалов в борьбе с коррупцией и на поле боя. Зеленскому, возможно, придется срочно возвращаться в Киев, предположил он.

Ему надо возвращаться или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться, — допустил Соскин.

Политолог резюмировал, что происходящее сейчас ведет к краху всей сложившейся ситуации. Запланированный ранее диалог лидеров оказался под угрозой срыва из-за внутренних проблем Украины, посетовал Соскин.

До этого сообщалось, что встреча Трампа и Зеленского перенесена на более позднее время. Согласно официальному заявлению Белого дома, переговоры теперь запланированы на воскресенье в 21:00 по московскому времени. К этому моменту Зеленский уже прибыл на территорию Соединенных Штатов.

