Трамп дал определенный «знак» Зеленскому по мирному плану на Украине Welt: Трамп дал понять Зеленскому, что его план по Украине не получит одобрения

Глава Белого дома Дональд Трамп, вероятно, не одобрит план мирного урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, уверен автор немецкого телеканала Welt Кристоф Вайнер. По его мнению, украинская инициатива не содержит конструктивных предложений, а является «медианаступлением», призванным отвлечь внимание от провалов в зоне спецоперации.

Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом, — сказал он, комментируя требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России.

При этом Вайнер отметил, что сама по себе инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений, а лишь представляет собой «медианаступление», направленное на то, чтобы выставить себя миротворцем. Однако обмануть общественность у политика не получится.

Ранее бывший помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, чем закончится встреча Трампа и Зеленского. Он уверен, что республиканец и вовсе может отказаться от предстоящих переговоров, если Зеленский будет продолжать давление. Кроме того, американский президент уже не доверяет украинским властям. Причина кроется в постоянных коррупционных скандалах на территории Киева.