Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 10:47

В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»

Климов: успехи России на фронте усилили разногласия внутри Запада

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Успехи России на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и в противодействии санкциям ослабляют позиции Запада и усиливают разногласия внутри так называемой «коалиции желающих», заявил член бюро высшего совета «Единой России», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с ТАСС. По оценке политика, это меняет баланс в международном противостоянии и делает западные страны более сговорчивыми.

Жизнь показывает, особенно в последний год, что чем лучше у нас дела на линии боевого соприкосновения и в части противодействия антироссийским санкциям, тем сговорчивее становятся [западные] наши партнеры, — отметил Климов.

По его словам, для Москвы важно последовательно выполнять задачи СВО, несмотря на позицию Вашингтона, Брюсселя или Лондона. На этом фоне внутри коалиции западных стран усиливаются разногласия, а число сторонников жесткого курса уменьшается. Климов также указал, что исход противостояния определяется не только ситуацией на поле боя, но и экономическими и дипломатическими факторами.

Ранее швейцарский политик Ги Меттан заявил, что западные страны на протяжении веков используют сфальсифицированные документы для оправдания атак на Россию как геополитического соперника. В качестве примера он привел «завещание Петра Великого», которое появилось после победы над Наполеоном, когда Россия стала «угрозой» для Британской империи.

Запад
Россия
Украина
переговоры
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе признали массовое дезертирство среди украинцев
Измены мужа, смерть сына: как гимнастка Латынина стала величайшей в истории
Парализованную из-за ДТП с 67 авто дорогу снова открыли
Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки
Самодельный коньяк из водки: ароматный напиток за 3 дня — дешево и вкусно
«Важное событие»: военэксперт об освобождении РФ трех городов в зоне СВО
В США отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов
Ураганный ветер отбросил два самолета прямо в сугроб
Конфликт двух 17-летних подростков закончился убийством одного из них
В МВД раскрыли новую уловку мошенников с «заменой купюр»
Мужчина сделал хозяйке спа-салона «взрывной подарок» и сел в тюрьму
Раскрыта страшная правда про «цифровой мусор» в интернете
В России раскрыли, чем вызваны разногласия в «коалиции желающих»
Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?
Мерц и Макрон поссорились из-за Путина
Экс-министра отправили под арест за махинации с землей на 31 млн рублей
В РУСАДА оценили отбытие дисквалификации фигуристкой Валиевой
Электробус столкнулся с автомобилем в самом центре Москвы
«Мир обеспокоен»: в Совфеде высказались о позиции Трампа по Украине
Вырвавшийся из вольера волк обратил в бегство посетителей зоопарка
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.