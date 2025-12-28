Успехи России на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и в противодействии санкциям ослабляют позиции Запада и усиливают разногласия внутри так называемой «коалиции желающих», заявил член бюро высшего совета «Единой России», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов в беседе с ТАСС. По оценке политика, это меняет баланс в международном противостоянии и делает западные страны более сговорчивыми.

Жизнь показывает, особенно в последний год, что чем лучше у нас дела на линии боевого соприкосновения и в части противодействия антироссийским санкциям, тем сговорчивее становятся [западные] наши партнеры, — отметил Климов.

По его словам, для Москвы важно последовательно выполнять задачи СВО, несмотря на позицию Вашингтона, Брюсселя или Лондона. На этом фоне внутри коалиции западных стран усиливаются разногласия, а число сторонников жесткого курса уменьшается. Климов также указал, что исход противостояния определяется не только ситуацией на поле боя, но и экономическими и дипломатическими факторами.

Ранее швейцарский политик Ги Меттан заявил, что западные страны на протяжении веков используют сфальсифицированные документы для оправдания атак на Россию как геополитического соперника. В качестве примера он привел «завещание Петра Великого», которое появилось после победы над Наполеоном, когда Россия стала «угрозой» для Британской империи.