28 декабря 2025 в 11:27

Южнокорейский техногигант защитил два своих бренда в России

Роспатент: Samsung зарегистрировал в России два товарных знака

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала два товарных знака в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Речь идет о Samsung Neo QLED и MovingStyle.

Документы на регистрацию были поданы в Роспатент в августе 2024 года и апреле 2025 года. Товарные знаки регистрируются по классу № 9 международной классификации товаров и услуг. Он включает в том числе различные виды телевизоров, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы. Действие товарных знаков истечет в 2034 и 2035 годах соответственно.

Кроме того, в декабре этого года Samsung подал заявки на регистрацию знаков Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Речь идет также о классе № 9 МКТУ. При этом в марте 2022 года компания заявила о приостановке поставки своей продукции в РФ. Позднее был остановлен единственный российский завод производителя в Калуге.

Ранее французский косметический бренд Clarins зарегистрировал товарные знаки в России. Процедура коснулась солнцезащитных средств и других продуктов для ухода за телом. Заявки на регистрацию были направлены в августе и декабре 2024 года.

