В Samsung отреагировали на невыдачу спортсменам из РФ телефонов на ОИ

В Samsung отреагировали на невыдачу спортсменам из РФ телефонов на ОИ В Samsung отреклись от невыдачи российским спортсменам телефонов на Играх

Южнокорейская компания Samsung не ответственна за распределение своих устройств на Олимпиаде в Италии, заявили ТАСС в пресс-службе организации. Там отметили, что не принимали соответствующего решения.

По любым вопросам, касающимся права на получение устройств или решений о распределении (включая любые соображения, относящиеся к конкретной стране), наиболее целесообразно обратиться в МОК для подтверждения и получения рекомендаций, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Италии снова остались без подарков от официального спонсора — южнокорейской компании, которая обеспечила эксклюзивными смартфонами почти 3800 участников соревнований. Аналогичная ситуация уже возникала на летней Олимпиаде 2024 года, хотя прежде российские атлеты получали такие же презенты, как и представители других стран.

Позже первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские атлеты будут обеспечены гаджетами сразу после возвращения домой. По словам парламентария, это позволит спортсменам сохранить исключительно положительные впечатления от поездки.