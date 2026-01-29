Samsung оснастит смартфоны секретной защитой от любопытных Samsung оснастит телефоны функцией защиты от подглядывания в общественных местах

Компания Samsung представила новую технологию, призванную повысить конфиденциальность пользователей. Речь идет о специальном режиме, который защитит информацию на экране смартфона от посторонних глаз в общественных местах, сообщается на официальном сайте корпорации

Разработка велась в течение пяти лет. Инженеры создали опцию, которая будет автоматически скрывать конфиденциальные данные при обнаружении риска подглядывания.

Наши телефоны — это наше самое личное пространство, — заявили в компании.

Новая функция позволит спокойно проверять сообщения или вводить пароли даже в людных местах, таких как общественный транспорт. Принцип работы технологии подробно не раскрывается, однако Samsung подтверждает, что она обеспечит дополнительный уровень приватности.

Известный инсайдер под ником Ice Universe на своей странице в социальной сети X раскрыл, что функция будет затемнять определенные элементы интерфейса — например, всплывающие уведомления — при просмотре экрана под углом. Для стороннего наблюдателя чувствительная информация будет выглядеть как черный прямоугольник.

Эксперты предполагают, что эта инновация тесно связана с усовершенствованными дисплеями и может дебютировать в новых флагманах линейки Galaxy S26. Презентация ожидается в конце зимы — начале весны 2026 года.

