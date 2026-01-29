Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 03:02

Samsung оснастит смартфоны секретной защитой от любопытных

Samsung Z Flip Samsung Z Flip Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press
Компания Samsung представила новую технологию, призванную повысить конфиденциальность пользователей. Речь идет о специальном режиме, который защитит информацию на экране смартфона от посторонних глаз в общественных местах, сообщается на официальном сайте корпорации

Разработка велась в течение пяти лет. Инженеры создали опцию, которая будет автоматически скрывать конфиденциальные данные при обнаружении риска подглядывания.

Наши телефоны — это наше самое личное пространство, — заявили в компании.

Новая функция позволит спокойно проверять сообщения или вводить пароли даже в людных местах, таких как общественный транспорт. Принцип работы технологии подробно не раскрывается, однако Samsung подтверждает, что она обеспечит дополнительный уровень приватности.

Известный инсайдер под ником Ice Universe на своей странице в социальной сети X раскрыл, что функция будет затемнять определенные элементы интерфейса — например, всплывающие уведомления — при просмотре экрана под углом. Для стороннего наблюдателя чувствительная информация будет выглядеть как черный прямоугольник.

Эксперты предполагают, что эта инновация тесно связана с усовершенствованными дисплеями и может дебютировать в новых флагманах линейки Galaxy S26. Презентация ожидается в конце зимы — начале весны 2026 года.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple проведет мероприятие в конце января, на котором могут представить новые портативные компьютеры. Событие Apple Experience состоится в Лос-Анджелесе и запланировано на 29 января.

