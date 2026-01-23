Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Названы даты презентации новых устройств Apple

MacRumors: Apple может провести презентацию MacBook Pro на M5 с 27 по 29 января

Корпорация Apple проведет мероприятие в конце января, на котором могут представить новые портативные компьютеры, сообщает издание MacRumors со ссылкой на блогера из Чехии. Он опубликовал в соцсети приглашение на событие Apple Experience в Лос-Анджелесе, запланированное на 27–29 января.

Журналисты предположили, что на мероприятии будут анонсированы ноутбуки MacBook Pro на базе новых процессоров M5 Pro и M5 Max. Презентацию новых устройств, по предварительным данным, могут совместить с запуском подписки Creator Studio, которую компания планирует представить 28 января.

Ранее известный инсайдер под ником Fixed Focus Digital сообщил, что американская корпорация выпустит обновленную версию смартфона iPhone Air, несмотря на слабые продажи устройства. По его данным, гаджет выйдет уже этой осенью. Он добавил, что второе поколение данных смартфонов увидит лишь небольшое обновление.

До этого появилась информация, что Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в сентябре 2026 года. При этом поставщиком дисплеев для новинки станет компания Samsung Display.

