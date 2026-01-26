Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 08:23

Что такое синий экран смерти на ПК и можно ли спасти технику в этот момент?

Что значит синий экран смерти и неужели ничего нельзя сделать? Что значит синий экран смерти и неужели ничего нельзя сделать? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Что такое синий экран смерти на ПК? Это аварийная остановка Windows, когда система из-за критической ошибки выключает себя и выводит синий фон с сообщением о сбое. Так компьютер защищается от повреждения данных и оборудования, а не «умирает» навсегда.

Когда внезапно появляется синий экран на ноутбуке или стационарном ПК, это значит, что операционная система столкнулась с проблемой, которую не может решить на лету. Причина может быть в драйверах, сбое обновления, перегреве, сбитых настройках, ошибках жесткого диска или оперативной памяти. Иногда срабатывает защита из-за некачественного софта, вирусов или резкого отключения питания.

Важно понимать: синий экран — это скорее серьезная ошибка, чем приговор «железу». Чаще всего проблема программная, и ее можно устранить. В момент появления BSOD (англ. Blue Screen of Death — аббревиатура, которая означает «синий экран смерти») пользователь уже ничего сделать не успеет, но после перезагрузки есть шанс спокойно вернуть компьютер к жизни и работе.

Что можно попробовать сделать после нажатия кнопки питания для перезагрузки:

  • загрузить операционную систему в безопасном режиме;

  • удалить недавно установленные программы и драйверы;

  • откатить обновление Windows.

Что такое синий экран смерти на ПК и можно ли спасти технику в этот момент? Что такое синий экран смерти на ПК и можно ли спасти технику в этот момент? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также нелишним будет освободить место на системном диске, проверить его на ошибки, провести полное сканирование антивирусом. Кроме того, рекомендуется почистить системный блок или ноутбук от пыли, проверить охлаждение и температуру компонентов.

Если синий экран смерти на ПК появляется один раз и больше не повторяется, можно продолжать пользоваться техникой, но держать ситуацию под контролем. При частых вылетах лучше не затягивать:

  • провести полноценную диагностику;

  • протестировать оперативную память и накопитель;

  • при необходимости отнести устройство в сервис.

Там проверят материнскую плату, блок питания и другое «железо».

Итак, что такое синий экран смерти на ПК — это сигнал о критическом сбое, с помощью которого Windows пытается спасти систему, а не уничтожить ее. Общий совет простой: не паниковать, зафиксировать ошибку, выполнить базовые проверки программной части и состояния «железа», а при повторяющихся проблемах доверить диагностику специалистам.

Ранее мы рассказывали о том, как узнать причины торможения компьютера и избавиться от них самому.

