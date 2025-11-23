Международный муниципальный форум стран БРИКС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить

Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компьютер может тормозить по нескольким причинам, и большинство проблем удается решить самостоятельно без обращения к мастеру. Почему тормозит компьютер и как это исправить — вопрос, который беспокоит многих, но ответ прост: от перегрузки памяти и вирусов до накопления мусора на диске, и все это можно поправить базовыми действиями. Главное — не паниковать и действовать поэтапно, чтобы вернуть устройству скорость.

Причины, по которым тормозит компьютер, разнообразны и часто связаны с повседневным использованием.

  • Во-первых, недостаточно оперативной памяти: если запущено много вкладок в браузере или тяжелых приложений, система начинает подвисать.

  • Во-вторых, вирусы и вредоносное ПО крадут ресурсы, замедляя все процессы.

  • В-третьих, жесткий диск заполняется ненужными файлами — временными данными, кэшем и мусором, что приводит к фрагментации.

Из-за чего зависает компьютер и как устранить помеху — справляемся без мастера Из-за чего зависает компьютер и как устранить помеху — справляемся без мастера Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одна частая проблема — перегрев из-за пыли в вентиляторах или слабой вентиляции, когда процессор снижает скорость для защиты. Наконец, устаревшие драйверы или операционная система не справляются с новыми задачами, вызывая сбои. Реже это аппаратные неисправности, такие как неисправная оперативка или старый жесткий диск.

Устранить торможение можно без мастера, начав с простых шагов.

  • Проверьте память: закройте лишние программы через диспетчер задач (нажмите Ctrl+Shift+Esc) и увидите, что расходует ресурсы, — это поможет понять, почему тормозит компьютер и как это исправить.

  • Запустите антивирусное сканирование бесплатным инструментом вроде встроенного Защитника Windows или Malwarebytes, чтобы удалить вредителей.

  • Очистите диск: используйте встроенную утилиту «Очистка диска» в свойствах C:, удалите временные файлы и пустые папки, а потом дефрагментируйте жесткий диск через поиск в меню Пуск.

  • Если перегрев — прочистите пыль сжатым воздухом из баллончика, не разбирая корпус, и обеспечьте место для вентиляции.

  • Обновите драйверы через сайт производителя видеокарты или клавиатуры и систему в настройках Windows.

  • Для радикального решения установите SSD вместо старого HDD — это ускорит загрузку в разы, но если не уверены, купите готовый модуль.

В итоге компьютер тормозит от перегрузки, вирусов, мусора или перегрева, но самостоятельная очистка, обновления и оптимизация решают 80% случаев без затрат. Если вы ищете ответ на вопрос: почему тормозит компьютер и как это исправить, начните с проверки памяти и диска — это даст быстрый эффект и вернет комфорт в работу. Регулярный уход сделает технику надежной на годы.

Ранее мы рассказывали, как подключить принтер по Wi-Fi.

Виктория Семенова
В. Семенова
