09 января 2026 в 01:10

Легенда советского баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова умерла в 73 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет, передает пресс-служба Латвийской ассоциации баскетбола. Она была признана самой титулованной баскетболисткой в истории СССР.

Спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. Практически всю свою профессиональную карьеру она выступала за рижский клуб ТТТ, с которым одержала 15 побед в чемпионате СССР.

Ульяна Семенова была включена в Залы славы мирового и женского баскетбола, став первой европейской спортсменкой, удостоенной такой чести. Ее рост 210 сантиметров зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса как рекорд для профессиональной баскетболистки.

До этого стало известно о смерти бывшего посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он умер на 97-м году жизни. Качин руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой потерей.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев умер на 60-м году жизни, заявила его вдова Мохира Мухамадиева. По ее словам, с 15 ноября он лежал в реанимации и находился в тяжелом состоянии.

