Легенда советского баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова умерла в 73 года

Легендарная советская баскетболистка Ульяна Семенова скончалась в возрасте 73 лет, передает пресс-служба Латвийской ассоциации баскетбола. Она была признана самой титулованной баскетболисткой в истории СССР.

Спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. Практически всю свою профессиональную карьеру она выступала за рижский клуб ТТТ, с которым одержала 15 побед в чемпионате СССР.

Ульяна Семенова была включена в Залы славы мирового и женского баскетбола, став первой европейской спортсменкой, удостоенной такой чести. Ее рост 210 сантиметров зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса как рекорд для профессиональной баскетболистки.

