23 декабря 2025 в 13:37

Умер бывший посол СССР во Вьетнаме

МИД РФ: на 97-м году жизни умер бывший посол СССР во Вьетнаме Качин

Дмитрий Качин Дмитрий Качин Фото: Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС
Бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба МИД РФ. Он руководил диппредставительством в Ханое с 1986 до 1990 года. В ведомстве назвали смерть Качина невосполнимой потерей.

17 декабря 2025 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол, бывший посол СССР во Вьетнаме, — говорится в сообщении.

Качин родился в 1929 году в селе Большая Речка в Кабанском районе Бурятской АССР. Он окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, а также Высшую партийную школу ЦК КПСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину. Причиной стало известие о кончине посла РФ в Северной Корее Александра Мацегоры. Дипломат скончался 6 декабря в возрасте 70 лет, сообщил МИД РФ.

Также в начале декабря Путин назначил Александра Алимова новым замминистра иностранных дел. До этого дипломат занимал пост директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

