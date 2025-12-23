Умер бывший посол СССР во Вьетнаме МИД РФ: на 97-м году жизни умер бывший посол СССР во Вьетнаме Качин

Бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер на 97-м году жизни, сообщила пресс-служба МИД РФ. Он руководил диппредставительством в Ханое с 1986 до 1990 года. В ведомстве назвали смерть Качина невосполнимой потерей.

17 декабря 2025 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол, бывший посол СССР во Вьетнаме, — говорится в сообщении.

Качин родился в 1929 году в селе Большая Речка в Кабанском районе Бурятской АССР. Он окончил Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, а также Высшую партийную школу ЦК КПСС.

