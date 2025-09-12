Скончалась экс-баскетболистка «Динамо» Экс-баскетболистка московского «Динамо» Мангакайя умерла от рака в 30 лет

Австралийская баскетболистка Тиана Мангакайя, выступавшая за московский клуб «Динамо» и сборную Австралии, скончалась в возрасте 30 лет, передает пресс-служба Федерации баскетбола Австралии. Причиной смерти стал рак.

Мы глубоко опечалены известием о кончине Тианы Мангакайи. Тиана вдохновила нас всех своим мужеством и стойкостью во время борьбы с раком, — говорится в сообщении.

В 2019 году у спортсменки диагностировали рак молочной железы. Она прошла курс химиотерапии, двойную мастэктомию и реконструктивную операцию. Благодаря этому болезнь отступила, и Мангакайя смогла вернуться в спорт. Однако в 2023 году болезнь обострилась вновь, что вынудило ее завершить карьеру.

В апреле 2025 года она сообщила о своем возвращении в спорт. Однако уже 4 сентября объявила, что вынуждена снова оставить спортивную карьеру из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Через неделю после этого она скончалась.

В сезоне-2021/22 Мангакайя уже после постановки диагноза выступала за московский клуб. В 2021 году вместе со сборной Австралии она завоевала бронзовые медали на Кубке Азии.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин ушел из жизни в возрасте 53 лет. Причина смерти не уточняется.