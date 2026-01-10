Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 10 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 10 января

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении.

Также БПЛА атаковал частный дом в Рыльском районе Курской области, произошло возгорание, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

«Противник атаковал территорию дома в хуторе Фонов Рыльского района. На втором этаже дома начался пожар. В доме проживают два человека — к счастью, пострадавших нет», — написал Хинштейн.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над территорией Тулы прогремела серия мощных взрывов, предположительно, работает система ПВО по украинским дронам. Минобороны РФ и местные власти данные сведения пока не комментировали.

Как уточняет SHOT, местные жители слышали три или четыре громких звука в восточной и северной части города, также небо осветила яркая вспышка и был звук мотора в небе. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, в Белгородской области снова беспилотник атаковал гражданский автобус в Волоконовском округе, сообщили в оперативном штабе региона. Инцидент произошел в районе хутора Григорьевка. В результате него четыре человека получили осколочные ранения — двое мужчин и две женщины.

Все раненые были оперативно эвакуированы силами подразделения «Орлан» и доставлены в Волоконовскую центральную районную больницу для оказания первой помощи. После стабилизации состояния пациенты были переведены в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Атака ВСУ в Орле повредила объект коммунальной инфраструктуры города, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия нарушена работа систем водоснабжения и теплоснабжения районов.

«В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города», — сказано в публикации.

Клычков добавил, что на месте работают аварийные бригады, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Все восстановительные мероприятия проводятся в условиях неблагоприятной погоды, заключил он.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, заявил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, возможно понижение скорости мобильного интернета.

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто не пострадал.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

