Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике

В возрасте 53 лет скончался олимпийский чемпион 1996 года по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России. Причина смерти не уточняется.

Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении.

Ранее на 80-м году жизни скончался бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи. Член комитета ветеранов команды и экс-футболист Александр Мирзоян отметил, что у него были проблемы со здоровьем.

По его словам, Хаджи всегда был душой компании и поддерживал хорошие отношения с коллегами. Когда был создан совет ветеранов, его, без сомнения, включили в его состав. Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов и другие футболисты тепло относились к Александру Хаджи. Они оставались друзьями и поддерживали связь до конца своих дней.

До этого из жизни ушел фотограф московского «Спартака» Александр Ступников. Ему было 40 лет. Ступников скончался скоропостижно у себя дома. В пресс-службе клуба сообщили, что он собирался на работу — на очередной матч команды.