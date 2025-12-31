Президент Украины Владимир Зеленский угробил цветущую часть Европы, заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По словам главы республики, которые передает его пресс-служба, продолжение атак со стороны Киева может окончательно добить регион, поэтому политику следует срочно договариваться о мире.

Владимиру Александровичу [Зеленскому] не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться, — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что для полного осмысления ситуации и сбора информации требуется время, но уже сейчас ясно, что провокации необходимо прекратить. Лукашенко отметил, что, несмотря на советы, в Киеве часто действуют по-своему. Президент предупредил, что продолжение подобных действий может закончиться катастрофой, поскольку у России, по его словам, «есть чем бахнуть».

Ранее белорусский лидер рассказал, как отговаривал главу России Владимира Путина от поездки на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику в 2023 году. Он сослался на данные разведки о возможной подготовке теракта против Путина.