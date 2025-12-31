В Польше забили тревогу из-за внезапного катаклизма

Польский премьер-министр Дональд Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране. В соцсети X он написал, что регулярно получает доклады от профильных служб и министров о происходящем на трассах, железных дорогах и в аэропортах.

Я постоянно получаю информацию от служб и министров о ситуации на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и районах, подверженных риску наводнений. В 16:00 (18:00 мск. — NEWS.ru) я буду принимать участие в заседании кризисного штаба, — написал Туск.

Ранее сообщалось, что дорожное движение в Сочи оказалось парализовано из-за мощного снегопада. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

До этого местные власти сообщали, что въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной ограничен. По информации синоптиков, непогода — шестибалльный шторм, порывистый ветер, дождь и мокрый снег — сохранится до 1 января. Высота волн может достигать 1,3–1,8 метра.