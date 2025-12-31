Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 11:47

Сочи встретит Новый год штормом до шести баллов

Власти Сочи прогнозируют шторм, дождь и мокрый снег

Люди смотрят на штормовые волны на Черном море в Сочи Люди смотрят на штормовые волны на Черном море в Сочи Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
В Сочи прогнозируют шестибалльный шторм и порывистый ветер, сообщили в городской администрации. Кроме того, под Новый год ожидаются дождь и мокрый снег. Жителей и гостей просят быть внимательнее.

В течение дня в Сочи ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра и шторм на море до шести баллов, — говорится в публикации.

Власти добавили, что въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной ограничен. По информации синоптиков, непогода сохранится в Сочи до 1 января.

Тем временем петербургский аэропорт Пулково в канун Нового года столкнулся с массовой задержкой рейсов. В частности, вовремя не смог вылететь самолет в Калининград FV 6329B. Рейс должен был покинуть Пулково еще в 05:30, но вылет перенесли на 12:00. Также перенесли самолеты в Сочи, Оренбург и Казань, из иностранных рейсов — самолет в Алматы. В аэропорту признали, что время обслуживания самолетов может быть «незначительно увеличено» из-за того, что они нуждаются в дополнительной обработке против обледенения.

