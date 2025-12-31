Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:30

Один из крупнейших российских аэропортов охвачен транспортным коллапсом

В аэропорту Пулково в канун Нового года задерживаются более 40 рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Петербургский аэропорт Пулково в канун Нового года столкнулся с массовой задержкой рейсов, следует из данных онлайн-табло аэропорта на 10 часов утра. Согласно таблице, на вылет задерживались 43 рейса.

К примеру, вовремя не смог вылететь самолет в Калининград FV 6329B. Рейс должен был покинуть Пулково еще в 05:30, но вылет перенесли на 12:00. Также перенесли самолеты в Сочи, Оренбург и Казань, из иностранных рейсов — самолет в Алматы.

Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Обе взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты, — пишет пресс-служба воздушной гавани.

В аэропорту признали, что время обслуживания самолетов может быть «незначительно увеличено» из-за того, что они нуждаются в дополнительной обработке против обледенения. Задержки рейсов, подчеркнули в пресс-службе, связаны не с погодой, а с опозданиями еще при прибытии в Пулково.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что утром 31 декабря в аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения для воздушных судов. По его словам, это необходимо для обеспечения полной безопасности полетов. Также ночью 31 декабря временно не работал аэропорт в Иваново.

