Снегопад парализовал Сочи

Дорожное движение в Сочи оказалось парализовано из-за мощного снегопада. По данным Telegram-канала Readovka, наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

Курортный поселок Красная Поляна также оказался во власти стихии: сугробы уже достигают окон первых этажей. Несколько дней назад здесь закрыли горнолыжный курорт из-за непогоды, а сейчас ситуация только ухудшается.

Ранее местные власти сообщали, что въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной ограничен. По информации синоптиков, непогода — шестибалльный шторм, порывистый ветер, дождь и мокрый снег — сохранится до 1 января. Высота волн может достигать 1,3–1,8 метра.

До этого появилась информация, что в новогодние праздники температура воздуха в Москве опустится до −10 градусов. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 31 декабря в столице ожидается умеренный снег и «сибирский» холод.