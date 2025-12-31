Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 15:51

Снегопад парализовал Сочи

Дороги Сочи оказались заблокированы из-за снегопада

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Дорожное движение в Сочи оказалось парализовано из-за мощного снегопада. По данным Telegram-канала Readovka, наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

Курортный поселок Красная Поляна также оказался во власти стихии: сугробы уже достигают окон первых этажей. Несколько дней назад здесь закрыли горнолыжный курорт из-за непогоды, а сейчас ситуация только ухудшается.

Ранее местные власти сообщали, что въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной ограничен. По информации синоптиков, непогода — шестибалльный шторм, порывистый ветер, дождь и мокрый снег — сохранится до 1 января. Высота волн может достигать 1,3–1,8 метра.

До этого появилась информация, что в новогодние праздники температура воздуха в Москве опустится до −10 градусов. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, 31 декабря в столице ожидается умеренный снег и «сибирский» холод.

Сочи
погода
непогода
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток едва не остался без глаза из-за фейерверка
Экс-посол Германии в США заявил, что у Европы больше нет союзников
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Димитрова
Раскрыты новые подробности о попавших в ДТП в Таиланде россиянах
В Самаре закрыли небо
Поляки избили украинца из-за его национальности
«Это летальный исход»: ветеринар указала на угрозу для питомцев в Новый год
В Совете Федерации назвали главное достояние страны
Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева
Орбан объяснил, почему 2026 год станет решающим для Европы
Саудовский принц назвал Дмитриева «правильным человеком»
Названо число военнослужащих для отправки на Украину от Евросоюза
Продюсера «Ласкового мая» объявили в международный розыск
Пьяная компания и трезвая девушка: как не стать жертвой ситуации
Долина, Юра Борисов, лабубу. 2025-й в мемах: ИИ научился шутить лучше нас
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Экс-замминистра обороны Иванов остался без свидания под Новый год
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Полуголые Деды Морозы устроили массовый забег и попали на видео
На «Каспии» произошло смертельное ДТП
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.