Пять украинских военных сдались в плен через Telegram-бот РИА Новости: бойцы ВСУ переплыли Днепр и сдались российским силам

Пятеро военнослужащих ВСУ, следуя инструкциям через специализированный Telegram-бот, переправились через Днепр на моторной лодке и сдались в плен российским подразделениям, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Украинские военные без оружия и бронежилетов переправились через Днепр на моторной лодке и с поднятыми руками высадились в заранее оговоренное место, где их встречали российские бойцы, — сообщил источник.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинским властям с призывом возобновить крупные обмены военнопленными. Она напомнила о больших обменах военнослужащими, которые состоялись в рамках стамбульских договоренностей между российской и украинской миссией.

До этого пленный украинский военный Виктор Кушнир рассказал, что командование ВСУ направляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск. По его словам, бойцам заранее заявляли, что их ожидает смерть.